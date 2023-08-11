Hollanda da sığınmacıları gemiye yerleştirecek

İngiltere'nin ilk mülteci grubunu 'Bibby Stockholm' isimli 'yüzer kampa' yerleştirmesinin ardından Hollanda'nın da bir lüks yolcu gemisini daha mülteciler için 'barınma merkezine' dönüştürdüğü açıklandı. Ülkedeki barınma sorunu nedeniyle oturma hakkı verilen 300 sığınmacı, 'Ocean Majesty' adlı yolcu gemisine yerleştirilecek. Ancak, gemideki yüzme havuzu, alışveriş merkezi ve barlar sığınmacılara kapalı olacak. Hükümet, Ukrayna’da geçici oturma izni olan ancak savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Hollanda’ya gelen üçüncü ülke vatandaşlarını da sınır dışı etmeye hazırlanıyor.
SIĞINMACILAR İLTİCA MERKEZİNDE KALIYOR
BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda’da son yıllarda, sosyal konutların talebi karşılayamaması nedeniyle çok sayıda sığınmacı iltica merkezlerinde kalıyor. Ülkeye yeni gelen mülteci sayısının da sürekli artması nedeniyle, sığınma merkezlerinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu nedenle Hollanda hükümeti, sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin, geçici olarak lüks yolcu gemilerinde barındırılmasına karar verdi.
Oturma izni verilen 300 yeni sığınmacıya ev sahipliği yapacak olan Ocean Majesty adlı yolcu yolcu gemisi, Amsterdam yakınlarındaki Velsen limanına demirledi. Sığınmacı Kabul Merkezi Ajansı’na göre, gemi ağustos sonundan itibaren sığınmacıları kabul edecek.
Toplam 300 sığınmacının barınacağı gemi, 2024 sonuna kadar Velsen limanında demirli olacak. Yaklaşık 50 yaşında olan 135 metre uzunluğundaki Ocean Majesty, çoğunlukla Almanyalı turistlere hizmet veriyordu. Yüzme havuzu, barlar ve alışveriş merkezi gibi çok sayıda lükse sahip gemide, bu olanaklar, sığınmacılar için geçerli olmayacak. Sığınmacı Kabul Merkezi Ajansı sözcüsü de konuya ilişkin olarak "Burası bir tatil beldesi değil. Kabul merkezlerinin dolu olması nedeniyle konaklama yeri" dedi.
DAHA ÖNCE DE 'SILJA EUROPE' BARINMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ
Daha önce de Silja Europe adlı 200 metre uzunluğunda ve 12 katlı yolcu gemisine bin 200 sığınmacı yerleştirilmişti. Geçen sonbaharda Velsen limanına demirleyen gemiye, yerel halkın tepkisi nedeniyle 1 Mart 2023’e kadar izin verilmişti. Silja Europe, 1 Temmuz'dan bu yana geçici olarak Rotterdam’daki Merwehaven limanına demirledi.
Rotterdam Belediyesi, bin 500 kişi kapasiteli geminin, 1,5 yıl boyunca burada kalacağını bildirdi. Gemide, Rotterdam'da sığınma izni verilen bin kişi ile diğer gölgelerde sığınma hakkı alan 500 kişi barınacak. Ülkedeki nüfus artışı göz önüne alındığında 2030 yılına kadar 835 bin konutun yapılması gerektiği ifade ediliyor.
UKRAYNA'DAN GELEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI SINIR DIŞI EDİLECEK
Öte yandan, Hollanda hükümeti, Ukrayna’da geçici oturma izni olan ancak Rusya ile 24 Şubat 2022 yılında başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Hollanda’ya gelen üçüncü ülke vatandaşlarını da eylül ayından itibaren sınır dışı edecek.
Hollanda’da düşen hükümetin aldığı bu karar, Rotterdam Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Hollanda hükümeti, Ukraynalı sığınmacılarla birlikte, bu ülkede geçici oturma izni olan üçüncü ülke vatandaşlarına da 'geçici koruma hakkı' tanımıştı. Hükümet, çoğunlukla Suriyeliler ve Avrupa dışındaki ülkelerden çalışmak veya okumak için Ukrayna’ya gelenlerden oluşan bu kişilerin geçici koruma statüsünün eylül ayından itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı. Ukrayna'dan kaçan bir Tanzanya vatandaşının, bu karar karşı açtığı davada Rotterdam Mahkemesi, hükümeti haklı buldu.
Yaklaşık 2 bin 300 üçüncü ülke vatandaşının eylül ayından itibaren kendi ülkelerine gönderilmesi bekleniyor. Ukrayna’dan kaçtıktan sonra Hollanda’ya sığınma talebinde bulunan vatansız ya da Ukrayna’da süresiz oturma iznine sahip 500 kişinin durumu ise başvuru sürecinin sonunda belli olacak. Mülteci örgütleri, kararın gözden geçirilmesi için Danıştay'a başvuracak. Örgütler, Danıştay kararı çıkana kadar sınır dışı işleminin durdurulmasını istiyor.