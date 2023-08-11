Hollanda da sığınmacıları gemiye yerleştirecek

İngiltere'nin ilk mülteci grubunu 'Bibby Stockholm' isimli 'yüzer kampa' yerleştirmesinin ardından Hollanda'nın da bir lüks yolcu gemisini daha mülteciler için 'barınma merkezine' dönüştürdüğü açıklandı. Ülkedeki barınma sorunu nedeniyle oturma hakkı verilen 300 sığınmacı, 'Ocean Majesty' adlı yolcu gemisine yerleştirilecek. Ancak, gemideki yüzme havuzu, alışveriş merkezi ve barlar sığınmacılara kapalı olacak. Hükümet, Ukrayna’da geçici oturma izni olan ancak savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak Hollanda’ya gelen üçüncü ülke vatandaşlarını da sınır dışı etmeye hazırlanıyor.





SIĞINMACILAR İLTİCA MERKEZİNDE KALIYOR

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda’da son yıllarda, sosyal konutların talebi karşılayamaması nedeniyle çok sayıda sığınmacı iltica merkezlerinde kalıyor. Ülkeye yeni gelen mülteci sayısının da sürekli artması nedeniyle, sığınma merkezlerinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu nedenle Hollanda hükümeti, sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin, geçici olarak lüks yolcu gemilerinde barındırılmasına karar verdi.



