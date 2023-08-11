Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kısa bir sohbet görüntüsü yayınladı

Herkul.org sitesi ve Herkulnağme sosyal medya hesaplarından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı kamp merkezinde çay sohbeti yaparken videosu yayınlandı.





Kamelyada bir süre dinlenirken çekilen görüntüde Hocaefendi'nin etrafındakilerle tek tek ilgilendiği görüldü.

















Sorulan sorulara cevap veren Hocaefendi , anlattığı hatıralardaki detaylar dikkat çekti



Görüntüleri paylaşan Herkulnağme'nin mesajında ' Şadırvandaki su sesi ve rüzgar, sesi almamıza mani olsa da bu hasbihali imkan ölçüsünde sizlerle paylaşmak istedik.' denildi





