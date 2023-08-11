Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kısa bir sohbet görüntüsü yayınladı /11 Ağustos 2023 11:28

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kısa bir sohbet görüntüsü yayınladı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin etrafındakileri ile kısa bir hasbihal görüntüsü yayınladı

SHABER3.COM

Herkul.org sitesi ve Herkulnağme sosyal medya hesaplarından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı kamp merkezinde çay sohbeti yaparken videosu yayınlandı. 

Kamelyada bir süre dinlenirken çekilen görüntüde Hocaefendi'nin etrafındakilerle tek tek ilgilendiği görüldü. 




Sorulan sorulara cevap veren Hocaefendi , anlattığı hatıralardaki detaylar dikkat çekti 

Görüntüleri paylaşan Herkulnağme'nin  mesajında ' Şadırvandaki su sesi ve rüzgar, sesi almamıza mani olsa da bu hasbihali imkan ölçüsünde sizlerle paylaşmak istedik.' denildi 

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