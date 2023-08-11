Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu /11 Ağustos 2023 11:02

Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Hollanda’nın Rotterdam limanında geçen ay gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 600 milyon Euro'luk kokain ele geçirildi. Savcılık, tüm faillerin yakalanması için operasyonu gizli tuttu.

SHABER3.COM

 Hollanda’nın Rotterdam limanında geçen ay gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 600 milyon Euro'luk kokain ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığı’na göre, 8 bin 64 kilo kokain, şu ana kadar Hollanda’da tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucunun, Ekvador’dan yola çıkan ve Panama üzerinden Rotterdam’a gelen muz yüklü konteynerde yakalandığı belirtildi.

Savcılığa göre, 13 Temmuz günü Rotterdam limanındaki gümrük görevlileri, özel eğitimli köpeklerle, muz yüklü konteynerleri kontrol etti.

Yapılan arama sırasında, muzlar arasına gizlenmiş 12 palet kokain bulundu.

Savcılık, tüm faillerin yakalanması için operasyonu gizli tuttu.

Operasyonlar devam ederken, piyasa değeri 600 milyon Euro değerindeki 8 bin 64 kilo kokain imha edildi.

Savcılık, Mali İstihbarat Servisi, gümrük ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam’da daha önce tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı, 2005 yılındaki 4 bin 600 kiloluk kokaindi.

Ocak 2021’de de yine Rotterdam’da Paraguay’dan Portekiz’e gönderilen soya yüklü konteynerde 4 bin 178 kilo kokain ele geçirilmişti. Uyuşturucunun Uruguay’da yüklendiği belirlenmişti.

Altı ayda 30 ton kokain ele geçirildi
Hollanda’da bu yılın ilk altı ayında ele geçirilen toplam kokain miktarı 29 bin 702 kilo oldu.

Hollanda Polis Sendikası Başkanı Jan Struijs, bu miktarda kokain ele geçirilmesinin, uyuşturucu mafyası içinde bir savaşa neden olacağını düşünüyor.

Hollanda makamlarına göre Ekvador, son yıllarda Avrupa ve ABD’ye yapılan ana kokain kaçakçılığının en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Hollanda hükümeti, olası bir gümrük anlaşması konusunda temaslarda bulunmak üzere, önümüzdeki günlerde Ekvador'a bir heyet gönderecek.

Lahey hükümeti, uyuşturucu rotaları, nakliye şirketleri ve kaçakçılık yönetimleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunacak.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, uyuşturucu ile mücadele konusunda alınan önlemlerin meyvelerini vermeye başladığını belirerek, güvenlik ve gümrük yetkililerini kutladı.

Maliye Bakanı Aukje de Vries de, kurumlar arası işbirliği sayesinde, 8 tondan fazla kokain yakalandığını vurgulayarak, “Bu şimdiye kadarki en büyük uyuşturucu baskını" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:03