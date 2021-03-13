Müslüman seçmenlere 'radikal' baskı





Bu örgütlerden Hizb-u-Tahrir, Pazar günü bir toplantı düzenleyerek, taraftarlarına, "oy kullanmayın" çağrısı yapacak. Örgütün yöneticilerinden Okay Pala, De Telegraaf gazetesine, "Oy kullanmanın haram olduğunu" söyledi.

Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD), taraftarlarını "inançsız Hollanda toplumundan uzaklaştırma" çabasındaki radikal örgütlerin bu tutumunun, demokratik hukuk düzenini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.Hollanda'da 150 üyeli Hollanda Temsilciler Meclisi'nin yenileneceği seçimlere, Müslüman seçmenlerin desteklediği 3 ayrı siyasi parti katılıyor.Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi ve Nida Partisi ile eski aşırı sağcı milletvekili Arnoud van Doorn'un kurduğu Birlik Partisi (Partij van de Eenheid), Hollanda'daki Müslüman seçmenlerin oyunu alabilmek için yarışacak.Ancak başta Selefiler olmak üzere, radikal İslamcı örgütler, Müslüman seçmenlerin sandığa gitmesini istemiyor. Radikal örgütler, "oy vermenin haram ve Allah'ın emirlerine karşı gelmek olduğunu" savunuyor.Pala'ya göre, bütün yasalar ve yasaklar Allah tarafından konulur ve bu nedenle yasaların insanlar tarafından yapıldığı parlamentolar için oy vermek Müslümanlar için günah.Bir başka radikal oluşum olan Müslüman Diyaloğu Platformu da, benzer görüşleri savunuyor. Örgütün vaizlerinden Fouad el Bouch, "oy vermenin günah ve anlamsız" olduğunu düşünüyor. "Demokrasinin bir put olduğunu" söyleyen el Bouch, İslami partilerin, Hollanda'daki Müslümanların haklarının korunması konusunda hiçbir katkısı olmadığını öne sürüyor.Hollanda İstihbarat Teşkilatı'na göre, ağırlıklı olarak Selefi görüşü benimseyen radikal örgütler, Hollanda'daki Müslüman toplumu arasında orantısız biçimde büyük bir etkiye sahip.Her konuda "İslamofobik bir yön bulan" bu gruplar, "derin ırkçı Hollanda'nın tüm Müslümanları toplama kamplarına göndermesinin an meselesi olduğu" propagandasını yapıyor.Hollanda gizli servisi, radikal İslamcı örgütlerin demokratik hukuk düzenini zayıflatabileceği ve uzun vadede şiddet için üreme alanı yaratabileceği endişesini dile getiriyor.İstihbarat teşkilatına göre, radikal örgütler, taraftarlarını, kendilerine muhalif gördükleri Müslümanlardan ve "dinsiz" diye tanımladıkları Hollanda toplumundan kademeli olarak uzaklaştırmak için bir strateji izliyor.Gizli servise göre, radikal örgütler tarafından uygulanan sosyal baskı, Müslümanların topluma katılma özgürlüğünü kısıtlıyor.Hollanda'da nüfusun yüzde 5'i Müslümanlardan oluşuyor. Bunun yüzde 38'ini Türkiye kökenli göçmenler, yüzde 31'ini de Fas kökenliler temsil ediyor.