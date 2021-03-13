Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in partisinde 'yolsuzluk' depremi sürüyor /13 Mart 2021 19:04

Merkel'in partisinde 'yolsuzluk' depremi sürüyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Birliği'nden (CDU) üçüncü siyasetçi yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

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Thuringia bölgesi milletvekili Mark Hauptmann hakkında Azerbaycan devletinden para aldığı iddiaları çıkmıştı.

Hauptmann lobicilik iddialarını reddetti fakat yine de istifa edeceğini söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan siyasetçi ailesini korumak için böyle bir karar aldığını belirterek "Hiçbir şekilde para almadım ve siyasi kararlarımda hiçbir dış etken olmadı," ifadelerini kullandı.

Öte yandan yayıncısı olduğu "Südthüringer Kurier" isimli gazetesine Azerbaycan ve diğer ülkelerin reklam vermek için ödemeler yaptığını kabul etti.

Günler önce de Merkel'in muhafazakar bloğundan 2 siyasetçi salgının ilk başladığı sıralarda maske alım anlaşmaları bağlayarak kar elde ettikleri iddialarının ardından istifa etmişti.

Pazar günü Baden-Würtenberg ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesin kamuoyu yoklamalarında CDU'nun desteğin eridiği gözlenirken istifa haberlerinin de durumu daha kötüleştirmesi bekleniyor.

Başbakan Merkel de yolsuzluk ve lobi iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaları desteklediğini duyurmuştu. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert federal hükümetin karar alma ve uygulama yeteneğinin bu istifalardan etkilenmediğini açıkladı.
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