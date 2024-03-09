Hollanda SECU Vakfı gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2380 gül dağıttı

Gerçekleşen etkinliklerde, Hizmet Hareketi gönüllüleri kadınlara yönelik yaşanan insan hakları ihlallerini, kadının toplumdaki kilit rolünü vurgulamak ve sevgi dolu bir gün geçirmek adına bir araya geldi. Utrecht, Hilversum, Zaltbommel, Bussum, Laren, Zeist ve Nieuwegein gibi çeşitli şehirlerde gerçekleşen etkinlikler, bölge sakinlerini olumlu bir şekilde etkiledi.













Etkinlikleri organize eden Utrecht SECU Vakfı gönüllülerden Ayşe G. , "Günümüzde kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri arttı. Özellikle Türkiye’de binlerce kadın haksız yere cezaevlerinde esir durumdalar. Bu haksızlıkları tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Biz ayrıca kadınlarımızın gücünü ve değerini kutlamak için buradayız. Bugün, sevgi ve saygıyla dolu bir atmosferde, gül dağıtarak kadınlarımıza olan minnettarlığımızı ifade etmek istedik" dedi.













Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Hizmet Hareketi Gönüllüleri, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ederken, gelecek yıllarda daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapma umudunu dile getirdi.









Organizatörler, etkinliğin amacının sadece gül dağıtmak olmadığını belirterek, toplumun kadınlara duyduğu saygı ve takdiri artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu tür etkinliklerin, kadın hakları ve eşitliği konusundaki farkındalığı artırmada önemli bir rol oynadığına inanılıyor.