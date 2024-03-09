Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de istifa kararı /09 Mart 2024 22:09

Süper Lig'de istifa kararı

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-1 yenilen Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, görevi bıraktığını açıkladı.

Gürcü teknik adam, Karagümrük'teki 14 Süper maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Karagümrük, Süper Lig'de 29. hafta sonunda 29 puanla rakiplerinden maç fazlasıyla 16. sırada bulunuyor.

Şota maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.
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