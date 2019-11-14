Hollanda'da gazeteciyi tehdit eden Ak trolün cezası kesinleşti

Amsterdam mahkemesi, gazeteci Basri Doğan'a sosyal medyadan hakaret ve ölümle tehdit eden Ak troll F. Topal’a 5 yıl kamu imkânlarından yararlanmama ve 1.000 euro para cezası vermişti







Amsterdam Ağır Ceza Mahkeme kararına karşı Kararı Yüksek Mahkeme’de temyiz başvurusu yapan F. Topal ve avukatı kararlarından vazgeçerek suçlamaları kabul etti.





Amsterdam Başsavcılığı'na yapılan müracaatın ardından diğer hararet ve tehditlere de emsal olacak karar kesinleşmiş oldu.





SUÇUNU KABUL ETMİŞ OLDULAR

Amsterdam Başsavcısı davanın Yüksek Mahkeme de devam etmeyeceğini, davayı kazandığını Basri Doğan'a bildirdi.









GAZETECİ DOĞAN: HİÇ BİR HAKARET VE TEHDİT KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Basri Doğan, "Beni tehdit eden AKP yanlısı F. Topal'ın cezasının kesinleşmesi son derece güzel bir gelişme. İnsanları tehdit edip sahte hesapla saklanmak artık mümkün olmayacak." dedi.





Doğan, "Bu karar ile Hollanda da demokratik bir anayasal devlette yaşadığımızı bilmesini ve anlamasını umuyorum. Benzer şekilde beni tehdit eden 13 davama bu Amsterdam Ağır Ceza Mahkemesi kararının emsal olacağımdan hiç şüphem yok. Demokrasi ülkesinde yasamak ne güzel. Hukuk ve adaletin olması ne güzel. Karar metni elime ulaştığında ibreti alem için kamuoyu ile paylaşacağım." dedi.