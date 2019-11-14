Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da gazeteciyi tehdit eden Ak trolün cezası kesinleşti /14 Kasım 2019 15:23

Hollanda'da gazeteciyi tehdit eden Ak trolün cezası kesinleşti

Hollanda’nın başşehri Amsterdam’da gazetecilik yapan Basri Doğan’a yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan Ak trolün cezası kesinleşti.

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Amsterdam mahkemesi, gazeteci Basri Doğan'a sosyal medyadan hakaret ve ölümle tehdit eden Ak troll F. Topal’a 5 yıl kamu imkânlarından yararlanmama ve 1.000 euro para cezası vermişti 

Amsterdam Ağır Ceza Mahkeme kararına karşı Kararı Yüksek Mahkeme’de temyiz başvurusu yapan F. Topal ve avukatı kararlarından vazgeçerek suçlamaları kabul etti. 

Amsterdam Başsavcılığı'na yapılan müracaatın ardından diğer hararet ve tehditlere de emsal olacak karar kesinleşmiş oldu. 

SUÇUNU KABUL ETMİŞ OLDULAR
 
Amsterdam Başsavcısı davanın Yüksek Mahkeme de devam etmeyeceğini, davayı kazandığını Basri Doğan'a bildirdi. 


GAZETECİ DOĞAN: HİÇ BİR HAKARET VE TEHDİT KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Basri Doğan, "Beni tehdit eden AKP yanlısı F. Topal'ın cezasının kesinleşmesi son derece güzel bir gelişme. İnsanları tehdit edip sahte hesapla saklanmak artık mümkün olmayacak." dedi.

Doğan, "Bu karar ile Hollanda da demokratik bir anayasal devlette yaşadığımızı bilmesini ve anlamasını umuyorum. Benzer şekilde beni tehdit eden 13 davama bu Amsterdam Ağır Ceza Mahkemesi kararının emsal olacağımdan hiç şüphem yok. Demokrasi ülkesinde yasamak ne güzel. Hukuk ve adaletin olması ne güzel. Karar metni elime ulaştığında ibreti alem için kamuoyu ile paylaşacağım." dedi. 
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