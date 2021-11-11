Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye yükseldi /11 Kasım 2021 21:14

Hollanda'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye yükseldi

Hollanda'da, son 24 saatte 16 bin 364 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı ve salgın boyunca en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 364 korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi.

Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin öldüğü belirtildi.

Hükümet, vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından 2 Kasım'da, maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.
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