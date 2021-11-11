Hollanda'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye yükseldi

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 364 korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edildi.







Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin öldüğü belirtildi.





Hükümet, vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından 2 Kasım'da, maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.