Ali Koç'tan dikkat çeken mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından naklen yayında kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu.





Koç'un açıklamaları şöyle:





"FENERBAHÇE'NİN KADROSU EN İYİSİ"





Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var. Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi. Elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Bize göre Fenerbahçe'nin kadrosu en iyilerinden biri hatta en iyisi.





"TOKSİK UNSURLARDAN SAMANDIRA'YI ARINDIRMAYA ÇALIŞTIK"





Toksik unsurlardan Samandıra'yı arındırmaya çalıştık. Anlamsız bir paniğe girdik. Daha sezonun çok başındayız, kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini asla kaybetmesin. Böyle devam edersek camia olarak bindiğimiz dalı keseriz. 4 hafta önce nasıl şampiyonluğun en önemli favorisiysek, 4 haftada nasıl düşüş yaşadıysak, önümüzdeki 4 haftada da toparlanabiliriz. Öyle radikal kararlar alacak, çok büyük değişikliğe gidilecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyoruz... Bir kere burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan teknik direktörsen diğer camialara göre kredin çok daha azdır. Son yıllarda geldiğimiz nokta bu. Rakibin hocası bir sorgulanıyorsa Fenerbahçe hocası iki sorgulanır.





"VITOR PEREIRA, HİKAYEYİ TAMAMLAMAYA GELDİ"





Vitor Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Türk hocaya 5-6 haftada 'Sabır' derler. Pereira hem yabancı, hem de Fenerbahçe'nin hocası olması nedeniyle esneklik, kredi az. Pereira buraya para için gelmedi. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak. Biz bir yandan hocamızı destek verecek, öte taraftan hoca arayacağız? Bu bizim tarzımız değil. Tabii iki bir B planı olacak ama şu an ona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Allah korusun Galatasaray maçı kaybedilse de büyük değişiklikler yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncularımız için en uygun formasyonu konuştuk. O da dinleniyor. Oyun sistemiyle ilgili bu kadroya daha uyabilecek neler olabileceğini değerlendirdik. Fenerbahçe, hocamızın arkasından iş çevirmiyor.





"MESUT, TİCARİ İŞLERİNİ BİR KENARA KOYUP..."





"Evet Mesut Özil haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Pereira'nın Mesut'a karşı bir ön yargısı yok. Mesut, aşık olduğu ülkesine döndü. Dünyayı kendisine ispat etmek istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor.





"İÇ SAHADA YAŞANANLARA ANLAM VEREMİYORUM"





Taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. İç sahada yaşananlara anlam veremiyorum. Biz aynı hoca, aynı takımla deplasmanda puan rekoru kırdık, iç sahada puan kaybı rekoru. Kendi sahamızda anlam veremediğimiz kayıplar veriyor. İlk yarıyı önde bitiriyoruz, 3-4 mü olur derken maç yüreğimiz ağzımızda bitiyor. Oyuncular hepimizden çok üzülüyor. Taraftarlarımız maç bitene kadar takımı desteklemeli.





"BENİ YIPRATAMAZLAR"





Şampiyonluk yolu taraftarımızdan geçmektedir. Taraftarımızda son 7 sezonun kırılganlığı ve endişesi var. Taraftarımız şansızlığımızı görmeli, bir maçta 4 topumuz direkten döndü. Beni yıpratmaya çalışanlar var ama anlayamadıkları bir şey var. Ben dayanıklılık testlerini geçtim, beni yıpratamazlar. Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Biz kendimize inanıyoruz. Hedeflere ulaşamayacağımızı anladığımız gün bırakırız zaten. Sırf benim yıpranmam için Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenlere selam olsun. Siz inşallah hayallerinize, geçici mutluluklarınıza kavuşamazsınız.



