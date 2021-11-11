Samanyolu Haber /Dünya / AB Türkiye'ye uygulanan Doğu Akdeniz yaptırımlarını uzattı /11 Kasım 2021 20:52

AB Türkiye'ye uygulanan Doğu Akdeniz yaptırımlarını uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle aldığı yaptırım kararını bir yıl daha uzattı.Konseyden yapılan açıklamada halihazırda uygulanan önlemlerin 12 Kasım 2022'ye kadar devam etmesine karar verdiği belirtildi.

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DW Türkçe'nin haberine göre açıklamada, Birlik'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonlarla ilgili yetkisiz sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya bu faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşları hedef alan kısıtlayıcı tedbirler uygulayabileceği belirtildi. Bu tür kısıtlayıcı önlemlerin, borsada işlem gören kişi ve kuruluşlar için varlık dondurma ve borsaya kayıtlı kişiler için AB'ye seyahat yasağı içereceği vurgulandı. Ayrıca, AB kişi ve kuruluşlarının listelenenlere fon sağlamalarının yasak olduğu kaydedildi.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulması kararlaştırılmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. Birlik 11 Kasım 2020'de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı almıştı. 

Öte yandan Doğu Akdeniz ile ilgili gerilim devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil. Çıkarımız neredeyse orada sondaj çalışması yapar, o yerlere başkalarını sokmayız" ifadelerini kullanmıştı.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği MEB (Münhasır ekonomik bölge)  ile sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs'ın  hak iddia ettiği alanlar bazı bölgelerde çakışıyor. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin de desteğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hidrokarbon arama çalışmaları için ruhsat vermişti.

Türkiye bölgede Yunanistan ile de benzer sorunlar yaşıyor. Yunanistan'ın hak iddia ettiği MEB ile Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı mutabakatta ilan edilen MEB arasında kesişen alanlar bulunuyor. Geçen yıl deniz yetki alanları nedeniyle Doğu Akdeniz'de askeri gerginlik yaşanmış, geçen ay Türk savaş gemileri, Girit Adası'nın doğusunda Güney Kıbrıs adına faaliyet gösteren bir araştırma gemisini, kendi karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle bölgenin dışına çıkarmıştı.
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