Hollanda'da Türkiye tartışması büyüyor: Başbakan Türkiye tatili için uyardı

Türkiye’ye yönelik faaliyetleriyle bilinen tur operatörü Corendon, seyahat kısıtlamaları kalksa da kalkmasa da 10 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye turist göndermeye başlayacaklarını duyurdu.





ÜCRETSİZ TEST YAPTIRACAK

Corendon’dan yapılan yazılı açıklamada, müşterilerinin büyük çoğunluğunun, hükumetin olumsuz seyahat tavsiyelerine rağmen, hâlâ yaz tatilinde Türkiye’ye gitmek istediklerini bildirdi. Açıklamada, Türk makamlarıyla yapılan görüşmeler sonunda, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına başlama kararı alındığı kaydedildi. Şirket, Türkiye’ye giden tatilcilere, ülkeden ayrılmadan bir gün önce ya da dönüş uçuşundan hemen sonra ücretsiz korona testi hizmeti sunulacağını da vurguladı. Corendon, tatil sırasında olası bir kısıtlama durumunda, müşterilerini Hollanda’ya ücretsiz ücretsiz geri getireceğini belirtti. Açıklamada test sonuçları negatifse, Türkiye’den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulanamayacağı öne sürüldü.





YANLIŞ SONUÇ ALMA RİSKİ VAR

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, şirketin açıklamasına tepki gösterdi. “Türkiye’ye gitmek akıllıca değil” diyen Rutte, Corendon testlerinin sınırlı olduğunu ve seyahat organizasyonunun da bununla ilgili olmadığını belirtti. Bu nedenle yanlış sonuçlar alma riski bulunduğunu vurguladı. Rutte tur operatörünün davranışını sorumsuzluk olarak değerlendirdi.





Hollanda Halk Sağlığı Bakanlığı da “test sonucu negatif çıkan tatilcilerin, zorunlu karantinaya tabi tutulmayacağı” açıklamasını, “hayretle karşıladıklarını” bildirdi.