Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da Türkiye tartışması büyüyor: Başbakan Türkiye tatili için uyardı /28 Haziran 2020 15:37

Hollanda'da Türkiye tartışması büyüyor: Başbakan Türkiye tatili için uyardı

Corendon adlı turizm şirketinin 10 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye turist göndermeye başlayacaklarını açıklamasına Hollanda Başbakanı Mark Rutte’den sert tepki geldi: “Sorumsuzluk! Türkiye’ye gitmek akıllıca değil.”

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Türkiye’ye yönelik faaliyetleriyle bilinen tur operatörü Corendon, seyahat kısıtlamaları kalksa da kalkmasa da 10 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye turist göndermeye başlayacaklarını duyurdu.

ÜCRETSİZ TEST YAPTIRACAK
Corendon’dan yapılan yazılı açıklamada, müşterilerinin büyük çoğunluğunun, hükumetin olumsuz seyahat tavsiyelerine rağmen, hâlâ yaz tatilinde Türkiye’ye gitmek istediklerini bildirdi. Açıklamada, Türk makamlarıyla yapılan görüşmeler sonunda, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına başlama kararı alındığı kaydedildi. Şirket, Türkiye’ye giden tatilcilere, ülkeden ayrılmadan bir gün önce ya da dönüş uçuşundan hemen sonra ücretsiz korona testi hizmeti sunulacağını da vurguladı. Corendon, tatil sırasında olası bir kısıtlama durumunda, müşterilerini Hollanda’ya ücretsiz ücretsiz geri getireceğini belirtti. Açıklamada test sonuçları negatifse, Türkiye’den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulanamayacağı öne sürüldü.

YANLIŞ SONUÇ ALMA RİSKİ VAR
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, şirketin açıklamasına tepki gösterdi. “Türkiye’ye gitmek akıllıca değil” diyen Rutte, Corendon testlerinin sınırlı olduğunu ve seyahat organizasyonunun da bununla ilgili olmadığını belirtti. Bu nedenle yanlış sonuçlar alma riski bulunduğunu vurguladı. Rutte tur operatörünün davranışını sorumsuzluk olarak değerlendirdi.

Hollanda Halk Sağlığı Bakanlığı da “test sonucu negatif çıkan tatilcilerin, zorunlu karantinaya tabi tutulmayacağı” açıklamasını, “hayretle karşıladıklarını” bildirdi.
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