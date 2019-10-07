Hollanda'nın ismi resmen değişti

Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.







Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve fuhuşu anımsatması sebebiyle alındı.





Ülkenin imajı 'Netherlands' ismiyle şekillenirken beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.