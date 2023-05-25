Hollywood bunu tartışıyor: Neden yeni yıldız çıkmıyor?

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali'den bu yıl ileri yaştaki deneyimli oyuncuların baskın olması, “Sinema dünyasında gençler arka planda mı kaldı?” sorularına yol açtı.





İngiliz The Times gazetesi, son dönemde sinema dünyasında büyük ün kazanan az sayıda genç ismin ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmaları derledi. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Matthew McConaughey, John Travolta ve Harrison Ford gibi isimlerin hala en çok kazanan oyuncular olduğuna dikkat çeken gazete, Hollywood'da yeni yeteneklerin önünün tıkandığına ilişkin eleştirilerin tavan yaptığını yazdı.





Habere göre sinema dünyasında gençlerin yeterince yükselememesinin temel nedenleri arasında dijital platformların etkisi olduğu belirtiliyor.









‘PAZARLAMA KAMPANYALARI SINIRLI’





Variety dergisine konuşan bir film satış uzmanı, Netflix ve Amazon Prime Video gibi platformların halihazırda ünlü isimlerin oynadığı yapımlar için küresel reklam kampanyaları düzenlemediğini kaydetti. Yetkili, “Bu platformların pazarlaması çok sınırlı ve yeni yıldızla yaratmıyor. Aktörler geçmişte olduğu gibi akıllara kazınmıyor” dedi.





Bazı yorumlara göreyse süper kahraman filmlerinin artması yeni yıldızların doğmasını engelliyor.





Marvel'in Avengers serisinde rol alan oyuncu Anthony Mackie, “Artık film yıldızları yok. Eskiden Stallone filmi izlemeye giderdiniz. Şimdi X-Men'i izlemeye gidiyorsunuz. Süper kahramanların değişimi film yıldızlığını öldürdü” ifadelerini kullandı.





İngiltere merkezli prodüksiyon şirketi Protagonist Pictures'tan George Hamilton, dijital platformlarda önce 2000'lerde başlayan DVD furyasının da Hollywood'da yeni yıldızları ortaya çıkmasının önüne geçtiğini ifade etti.