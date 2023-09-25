Samanyolu Haber /Gündem / Hollywood’daki “tarihi grev” bitiyor: Senaristler, stüdyo patronları ile anlaşmaya vardı /25 Eylül 2023 09:56

Hollywood’daki “tarihi grev” bitiyor: Senaristler, stüdyo patronları ile anlaşmaya vardı

Hollywood’da senaristlerin başlattığı ve akabinde oyuncuların da katıldığı, beş ay süren tarihi grevde anlaşma sağlandı. Amerika Yazarlar Birliği (WGA), stüdyo patronları ile yapılan anlaşmanın senaristler için anlamlı kazanımlar sağlayan istisnai bir anlaşma olduğunu duyurdu. Fakat her şey net değil, son sözü WGA üyeleri söyleyecek.

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ABD’deki film ve dizi sektörünün merkezi Hollywood’da beş aydır süren grevden sonra ön anlaşma sağlandı. Grev, anlaşma Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri tarafından da kabul edildiğinde sonlanacak.

WGA gelinen noktayı “Senaristler için anlamlı kazanımlar ve güvence sağlayan, istisnai bir anlaşma” sözleriyle duyurdu.


Hollywood’da, senaristler ile yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmişti. Bunun üzerine senaristler 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı. Greve oyuncular da katıldı. Bu, sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük grev. Beş aydır film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu. California eyaletinin ekonomisini milyon dolarlık zarara uğrattı.

Ön anlaşma sağlanmış olsa da henüz her şey bitmedi. İşlerin yeniden başlaması için WGA yönetimi ve üyelerinin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle üç yıllık kontrat üzerinde anlaşması gerekiyor.

Grevi sonlandırma çağrısı yapmayan WGA, bugün itibarıyla grev sözcüsü olmayacaklarını duyurdu.


Bunun yanı sıra Oyuncular Sendikası (SAG) oyuncuların haklarının dijital kopyalar nedeniyle çiğnenmesini engellemek istiyor.
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