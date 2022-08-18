HRW: Kuzey Suriye'deki siviller tehlike altında

HRW ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki medya ve araştırma kuruluşu Rojava Enformasyon Merkezi’nin, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar ve Ankara’nın desteklediği Suriyeli güçlerin kuzeydoğuda, Suriyeli Kürtler’in elindeki kent ve kasabalara bombardımanın son aylarda yoğunlaşarak aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu iddialarına yer verdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürt güçlerin elinde tuttuğu bazı bölgelere askeri müdahale olasılığını ele alan İnsan Hakları İzleme Örgütü, internet sitesinde bir çalışma yayınladı.12 soru ve yanıttan oluşan çalışmada, çatışmanın tarafları için savaş hukuku yükümlülükleri, mülteciler ve yerinden edilenlerle ilgili endişeler ile çatışmanın IŞİD'le bağlantısı olduğu iddiasıyla bölgede alıkonan Suriyeliler ve yabancılar üzerindeki etkilerinin ele alındığı kaydedildi.Çalışmada, "2022 yılı Mayıs ayından bu yana, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusunda Halep idari bölgesindeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerini hedef alacak bir askeri müdahale tehdidinde bulunuyor" denildi.Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” açıklaması yapmıştı.Türkiye’nin planlanan müdahalesinin 2016'dan bu yana kuzey Suriye'ye yaptığı dördüncü askeri müdahale olacağına dikkat çeken HRW, daha önceki askeri müdahalelerin insan hakları ihlalleri içerdiğini savundu.İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktör Yardımcısı Adam Coogle, "Türkiye ve müttefikleri daha önce sınır ötesi askeri operasyonlarının ardından sivillerin ölümüne neden oldu ve keyfi alıkoymalar yaptı, bu da Suriye'de toplu yerinden edilmelere yol açtı" dedi.Coogle, “Yeterli önlemler alınmadığında, Türk güçleri ve Suriyeli uzantıları hak ihlallerini tekrarlama tehlikesi taşıyor. Çatışma, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca insan için halihazırda yıkıcı olan insani durumu yalnız daha da kötüleştirebilir” diye konuştu.Son olarak dün Türkiye’nin Suriye’nin Halep vilayeti kırsalındaki askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda üç Suriye askerinin öldüğü ve altı askerin yaralandığı iddia edilmişti.Suriye’nin Kobani bölgesinden ateşlendiği ileri sürülen havan mermilerinin Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi kırsalına isabet ettiği belirtilmişti.Kobani’de de Türk askerleri ve ABD’nin desteklediği Kürt güçlerinin ağır silahlarla birbirlerine ateş açtıkları, bir sivilin öldüğü öne sürülmüştü.