Erdoğan, İsrail'le öpüşüp barıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin atanmasının ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamındaki adımlardan biri olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail’e, Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık" dedi. Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile İsrail'in diplomatik ilişkilerini yeniden en üst seviyeye çıkarma kararı almasının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik ilişkilerini yeniden büyükelçi seviyesine çıkararak, pek çok alanda karşılıklı yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanan Türkiye ile İsrail'in liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yair Lapid, akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İsrail Başbakanlığı'nın verdiği bilgiye göre iki lider, dışişleri bakanlarının geçen hafta ve aylarda yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin ardından ikili ilişkilerin iyileştirilmesinden dolayı birbirlerine teşekkür etti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsrail ve Türkiye bölgenin iki kilit ülkesidir. İlişkilerimizin güçlendirilmesi bölgesel istikrara katkı sağlayacak ve iki halka elle tutulur faydalar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı

