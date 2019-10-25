Hükümet bloğu oy kaybetti, muhalefet oyunu artırdı

Metropoll Araştırma’nın geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı anketinde bu pazar seçim olsa AKP yüzde 40.2, MHP yüzde 10.7 oy alacak. Anketten, cumhur ittifakının toplam oy oranı yüzde 50.9 olarak çıktı.



Türkiye’nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinden Metropoll’ün, Eylül ayında yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketi mevcut siyasi tabloya ilişkin fotoğrafı ortaya koydu. Gazete Pencere’nin ulaştığı anket sonuçlarına göre, 24 Haziran 2018’den bugüne AKP ile MHP’nin oyları düştü, CHP, HDP, İYİ Parti’nin oyları yükseldi.





Ankette katılımcılara “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler ve ankete katılmak istemeyenler çıkarıldığında AKP yüzde 33, CHP yüzde 20, HDP yüzde 10, MHP yüzde 9 oy, Saadet Partisi yüzde 1.3 oy alacak.













AKP’NİN OYU YÜZDE 40.2





Kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler ve anketi yanıtlamayanların oranı yüzde 18.





Bu seçmenler oransal olarak dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 40.2, CHP’nin yüzde 24.6, HDP’nin oyu yüzde 12, MHP’nin oyu yüzde 10.7, İYİ Parti’nin oyu yüzde 10.5 ve Saadet Partisi’nin oyu yüzde 1.6.





Araştırma Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas aldı ve 28 ilde bin 705 kişiyle yüz yüze görüşülerek tamamlandı. 18-24 Eylül tarihleri arasındaki araştırmada açıklanan hata payı yüzde 2.37.





İKTİDAR BLOĞU OY KAYBETTİ





Anket sonuçları, 24 Haziran 2018’de yapılan son seçimden bu yana, iktidar bloğunun oy kaybettiğini ortaya koydu. 24 Haziran’da AKP yüzde 42.5, CHP yüzde 22.6, HDP yüzde 11.7, MHP yüzde 11.1, İYİ Parti yüzde 9.9 ve Saadet Partisi yüzde 1.3 oy almıştı.





24 Haziran’da AKP ile MHP’nin oy oranı yüzde 53.6’ya ulaşmıştı. Metropoll’ün anketinde “Bu Pazar seçim olsa cumhur ittifakına oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 50.9 oldu.





Ankete göre son genel seçimden bugüne AK Parti 2.36 puan oy kaybetti. Oy kaybeden diğer bir parti MHP. MHP’deki kayıp 0.4 puan.





MUHALEFETİN OYU ARTTI





24 Haziran’da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 45.6 oranında kalmıştı. Metropoll’ün anketine göre bu oran aradan geçen yaklaşık 16 ayda 48.7’ye çıktı.





Araştırmayı yapan Metropoll’ün Başkanı Özer Sencar, sonuçları “ 24 Haziran 2018’deki son genel seçimden bu yana partilerin oy destekleri bakımından ciddi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Oylardaki değişim anlamlı ve önemli değil” sözleriyle değerlendirdi.





BARAJ SORUNU YOK





Sencar HDP, MHP ve İYİ Parti’nin Eylül ayı anketine göre yüzde 10’luk seçim barajını aşacağını söyledi, “Üç partide de baraj sorunu görmüyorum” dedi.





Son genel seçimden bugüne geçen sürede yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere rağmen iktidar partisindeki oy kaybının göz ardı edilebilecek düzeyde olduğunu söyleyen Sencar, “AK Parti ve MHP seçmeni bütün yaşananlara rağmen partilerinin arkasında duruyor. Muhalefet partileri de bunca krize rağmen oylarını dikkate değer ölçüde artıramamış. Bu durumda muhalefetin başarısızlığından söz etmek lazım. Normalde bu kadar yoğun ekonomik ve siyasi krizin olduğu dönemlerde muhalefet oylarının dikkate değer oranda artması beklenir” dedi.