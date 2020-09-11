Hükümetten yastık altı altınları bankalara çekebilmek için yeni plan

Hükûmetin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 40'ı değerinde bulunan yastık altı altınları mali sisteme dahil etmek için yeni bir plan yaptığı belirtildi.





Bloomberg'in haberine göre, Hazine Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) seçeceği kuyumcular, yastık altı altınlarını toplayıp kamu bankalarına yatıracak.







YENİ DÜZENLEMENİN FARKI





Yeni düzenlemenin öncekilerden farkı, kuyumcunun aracılığı ve banka müşterisinin fiziksel altını çekebilecek olması. Mevcut sistemde bankalarla mudiler arasında bir aracı yok ve vatandaşlar fiziki altın yerine onun TL eş değerini çekebiliyor.





YASTIK ALTINDA KAÇ TON ALTIN VAR?





Bloomberg'e konuşan İAR CEO'su Ayşen Esen'e göre, Hazine ile İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.





Daha önceki yastık altı altınları sisteme dahil etme girişimlerinin başarısızlığa uğradığı hatırlatılırken, Esen, son 10 yılda sadece yaklaşık 100 ton altının bankalardaki altın hesaplarına aktarıldığını, oysa yastık altında 5 bin ton altın (yaklaşık 330 milyar dolar) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.





ALTINA DEĞER BİÇME YAZILIMI





Türkiye'nin en büyüğü olan İAR'ın 5 yıldır altın değerlendirme sistemi üzerine çalıştığını ve kuyumcuların altına değer biçmesine yardımcı olmak için milyonlarca dolar değerinde yazılım geliştirdiğini belirten Esen, temmuz ayında üç kamu bankası ve onların İslami bankacılık iştirakleriyle denemelerin başladığını aktardı.





81 İLDE 1.000 KUYUMCU SEÇİLECEK





Buna göre yeni düzenleme için 20 ilde 70 kuyumcu belirlendi, bunun 81 ilde 1.000 kuyumcuya çıkarılması hedefleniyor.





Bloomberg, halihazırdaki düzenlemede banka müşterilerinin altın hesaplarından o sıradaki altın fiyatına göre eşdeğer miktarda TL çekebildiğini ve banka ile müşteri arasında aracı çalışmasına izin verilmediğini, oysa açık altın günleri düzenleyen kuyumcuların çok daha geniş kitlelere ulaşabildiğini kaydetti.





Haberde "En son kurdaki değer kaybı dalgasını takip eden haftalardır süren çılgın alımlar, bu yıl altın stoklarını artırdı. Talepteki artışın tetiklediği altın ithalatındaki beş kat artışla ağustos ayında Türkiye’nin ticaret açığı, iki yıldan uzun sürenin en yüksek düzeye çıktı. Ayrıca Hazine'nin daha fazla altın bazlı tahvil ihraç etmesine sebep oldu." değerlendirmesi yapıldı.