Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Şubat ayında vurulan gemiye yapılan saldırıda Yemen'den fırlatılan iki balistik füze kullanılmıştı. Saldırıda hasar gören geminin mürettebatı kurtarılmıştı.





Pek çok nakliyat şirketi gemilerini Kızıldeniz rotasından uzaklaştırmış durumda.









Açıklamada ayrıca Rubymar adlı geminin taşıdığı gübrenin ve yakıt sızıntısının çevresel bir risk oluşturduğu belirtildi.ABD Merkez Komutanlığının açıklamasında, geminin cumartesi günü erken saatlerde 21 bin metrik ton amonyum fosfat gübre yükü taşırken battığı bildirildi.Husi saldırılarının devam etmesi, Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya giden kargo ve enerji sevkiyatları için hayati önem taşıyan su yolundaki trafiği sekteye uğratmış durumda.İngiliz ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de Rubymar'ın cumartesi günü battığını doğruladı.Geminin batması, rotadan daha fazla sapılmasına ve su yolunu kullanan gemilere daha yüksek sigorta ücretleri uygulanmasına yol açıyor.Bu durumun küresel enflasyonun artmasına yol açabileceği, bölgeye yapılan yardım sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor.Belize bandıralı Rubymar, 18 Şubat'ta Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan önemli bir su yolu olan Bab el-Mandeb Boğazı'nda vurulmuştu.