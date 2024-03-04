Samanyolu Haber /Dünya / Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı /04 Mart 2024 09:20

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait kargo gemisinin İran destekli Husilerin füze saldırısında hasar gördükten yaklaşık iki hafta sonra Kızıldeniz'de battığı bildirildi.

SHABER3.COM

Açıklamada ayrıca Rubymar adlı geminin taşıdığı gübrenin ve yakıt sızıntısının çevresel bir risk oluşturduğu belirtildi.

Şubat ayında vurulan gemiye yapılan saldırıda Yemen'den fırlatılan iki balistik füze kullanılmıştı. Saldırıda hasar gören geminin mürettebatı kurtarılmıştı.


ABD Merkez Komutanlığının açıklamasında, geminin cumartesi günü erken saatlerde 21 bin metrik ton amonyum fosfat gübre yükü taşırken battığı bildirildi.

Husi saldırılarının devam etmesi, Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya giden kargo ve enerji sevkiyatları için hayati önem taşıyan su yolundaki trafiği sekteye uğratmış durumda.

İngiliz ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de Rubymar'ın cumartesi günü battığını doğruladı.

Pek çok nakliyat şirketi gemilerini Kızıldeniz rotasından uzaklaştırmış durumda.



Geminin batması, rotadan daha fazla sapılmasına ve su yolunu kullanan gemilere daha yüksek sigorta ücretleri uygulanmasına yol açıyor.

Bu durumun küresel enflasyonun artmasına yol açabileceği, bölgeye yapılan yardım sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor.

Belize bandıralı Rubymar, 18 Şubat'ta Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan önemli bir su yolu olan Bab el-Mandeb Boğazı'nda vurulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:58:13