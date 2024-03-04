İran'daki seçimlere katılımın yüzde 41 oranında kaldı

İran'da 1 Mart'ta yapılan Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım, gayri resmi rakamlara göre yüzde 41 seviyesinde kaldı.



Uzmanlara göre bu, 1979'da gerçekleştirilen İran İslam Devrimi'nden bu yana en düşük katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.



Ülkede 2016 yılında yaklaşık yüzde 62 olan katılım oranı, 2020 Parlamento seçimlerinde yüzde 42,5'e düşmüştü.



Devlet haber ajansı IRNA, resmi olmayan verilere göre seçimlerde 25 milyon civarında vatandaşın oy kullandığını, bunun da yaklaşık yüzde 41'e tekabül ettiğini aktardı.



Kısmi sonuçlar, sertlik yanlılarının 290 sandalyeli Meclis'teki hakimiyetlerini koruyacaklarını gösteriyor.



Ancak henüz resmi bir sonuç ilan edilmiş değil.



İçişleri Bakanlığı'nın resmi katılım oranını ve seçim sonuçlarına dair verileri günün ilerleyen saatlerinde açıklayabileceği belirtildi.



Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, sertlik yanlısı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin oyların yüzde 82,5'ini alarak Uzmanlar Meclisi'ne yeniden seçildiğini duyurdu.



Ilımlılar ve muhafazakarlar cuma günkü seçimden zaten uzak durmuştu.



Reform yanlıları ise, seçimlerin, sertlik yanlıları ile radikal muhafazakarlar arasında bir yarış olduğunu ve dolayısıyla 'ne özgür ne de adil olduğu' değerlendirmesinde bulunmuştu.



Ülkenin ilk reformist Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi de cuma günü oy kullanmayan kişiler arasındaydı.



İran'da, milletvekili seçimleri dört yılda bir, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise sekiz yılda bir gerçekleştiriliyor.



İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılmıştı.



'Uzmanlar Meclisi' dini lideri atamak ve görevden almak gibi önemli görevlere haiz dini bir organ olarak görev yapıyor. Buradaki isimlerin çoğunun dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakın isimler olduğu belirtiliyor.



Petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden olan ancak dış yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizin pençesinde olan 87 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.