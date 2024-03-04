Filistinli kadınlar, İsrail askerlerinin sistematik istismar ve işkencelerini anlattı

"Beni kızımdan ve oğlumdan ayırarak kamyona bindirdiler"





"Defalarca çıplak aramaya maruz kaldık"





'Saçlarımdan tutup yüzümü duvara vurdular'





PHRI raporu: Darp ve dayak, günlük rutin

Filistinli tutukluların günlük olarak İsrail hapishanelerinde şiddete maruz kaldıkları aktarılan raporda, "Gardiyanlar, günlük şiddet uygulamaları kapsamında koğuşlara girip tutukluları darbediyor." deniliyor.

"Tutukluların kalçalarına arama cihazı sokuyorlar"

İsminin gizli kalmasını isteyen bir diğer Filistinli, İsrail'in güneyindeki Ketziot Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından üzerine idrar yapıldığını, gardiyanların çıplak tutukluları birbirlerine yakın durmaya zorladıklarını ve kalçalarına arama cihazı soktukları çıplak aramalara tanık olduğunu anlattı.

"Yasa dışı savaşçılar"





"Gazze'den daha iyi"



