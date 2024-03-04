Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Eurovision şarkısının sözlerini değiştirecek mi? /04 Mart 2024 09:05

İsrail, Eurovision şarkısının sözlerini değiştirecek mi?

İsrail, Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl yarışacağı şarkının sözlerini yeniden gözden geçirecek. 2024 yılının mayıs ayında yapılacak yarışma için belirlenen şarkının sözlerinin, 7 Ekim'deki Hamas saldırısına atıfta bulunduğu düşünülüyor.

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İsrail ulusal yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayıncılar Birliği (Eurovision), İsrail'i temsil edecek aday şarkının sözlerine itiraz etti.

Dünyanın en büyük müzik organizasyonu olarak değerlendirilen şarkı yarışması bu sene, 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilecek.

Eurovision, kendisini siyasi olmayan bir etkinlik olarak tanımlıyor ve bu kuralı ihlal ettiği öngörülen yarışmacıları diskalifiye edebiliyor. Bu yıki şarkıyı İsrail'de adaylar arasından Kan TV belirleyecek.

İsrail'in ilk sunumunun kadın solist Eden Golan tarafından yorumlanan "Ekim Yağmuru" (October Rain) şarkısı olduğu basına sızmış durumda.

Medyaya sızan ve daha sonra Kan tarafından da doğrulanan sözlere göre, "Nefes alacak hava kalmadı..." ve "Hepsi iyi çocuklardı..." gibi dizeler içeriyor.

Mısraların 7 Ekim'i ve Hamas'ı ima ettiği gerekçesiyle Eurovision tarafından reddedildiği bildirildi.

Kan TV, "October Rain" ve ikinci sıradaki "Dance Forever" (Sonsuza dek dans et) isimli parçaların yazarlarından, sanatsal özgürlüklerini koruyarak şarkı sözlerini yeniden gözden geçirmelerini istediğini aktardı.
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