Rania Abu Anza, İsrail saldırısında ikiz bebeklerini kaybetti

Rania Abu Anza, gebe kalmak için 10 yıl boyunca üç kez tüp bebek tedavisi gördü ve sonunda ikizleri oldu. Her iki bebeğini de İsrail saldırısında kaybetti.



Gazzeli sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırısı cumartesi günü geç saatlerde Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Anza ailesinin evini vurdu.



Rania Abu Anza saldırıda çocuklarını, kocasını ve diğer 11 akrabasını kaybetti.



Saat 22:00 sularında erkek çocuğu Naim'i emzirmek için uyanan Anza'nın bir kolunda erkek çocuğu, diğerinde kız çocuğu Wissam uyuya kalmıştı.



Bir buçuk saat sonra meydana gelen patlamada ev yerle bir oldu.



Hıçkırarak ağlayan ve zor konuşan Anza, "Çocuklarım ve kocam için çığlık attım. Hepsi ölmüştü. Babaları onları aldı ve beni geride bıraktı." diyor.



İsrail hava saldırıları Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana pek çok kez kalabalıkların bulunduğu evleri vuruyor.



Saldırılar genellikle uyarı yapılmadan, genellikle de gece yarısı gerçekleştiriliyor.



İsrail sivillere zarar vermekten kaçındığını söylüyor ve ölümlerden Hamas militan grubunu sorumlu tutuyor çünkü Hamas militanları, tünelleri ve roketatarları yoğun yerleşim bölgelerine yerleştiriyor.



İsrail ordusu, Anza'nın ikiz bebeklerinin de öldüğü saldırıyla ilgili "uluslararası hukuka uyduğunu ve sivillerin zarar görmesini azaltmak için uygulanabilir önlemler aldığını" açıkladı.



Cenazelerin kaldırıldığı hastanenin müdürü Dr. Marwan al-Hams'a göre Abu Anza'nın yaşadığı evde öldürülen 14 kişiden altısı çocuk, dördü kadındı.



Rania, kocası ve çocuklarının yanı sıra bir kız kardeşini, bir yeğenini, hamile bir kuzenini ve diğer akrabalarını da kaybetti.



Yakını Farouq Abu Anza, evde yaklaşık 35 kişinin kaldığını ve bunların bir kısmının başka bölgelerden gelerek eve sığındığını söyledi. Çoğunluğu çocuk olmak üzere hepsinin sivil olduğunu ve aralarında militan bulunmadığını söyledi.



Her ikisi de 29 yaşında olan Rania ve kocası Wissam on yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışmışlar.



İki tüp bebek denemesi başarısız olmuş, ancak üçüncü denemeden sonra geçen yılın başlarında hamile olduğunu öğrenmiş. İkizler 13 Ekim'de dünyaya gelmiş.



"Yemin ederim onlara doyamadım." diyor Anza.



İkizlerin doğumundan yaklaşık bir hafta önce Hamas militanları İsrail'e saldırmış, aralarında çoğu sivil ve çocuk 1200 kişiyi öldürmüş, 250 kişiyi rehin almıştı.



İsrail buna yakın tarihin en ölümcül ve en yıkıcı askeri harekatlarından biriyle karşılık verdi.



Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre savaş 30 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.



Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i evlerini terk etti ve nüfusun dörtte biri açlıkla karşı karşıya.



İnsani yardım çalışanları, savaşın hayatta kalan çocuklar için hayatı cehenneme çevirdiğini ve Gazze'nin kuzeyindeki bazı çocukların yardıma ulaşamadığını söylüyor.



UNICEF bölge direktörü Adele Khodr Pazar günü yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç kilometre ötede hayat kurtaran yardımın ulaşılamadığını fark eden ebeveynler ve doktorlar arasındaki çaresizlik ve umutsuzluk duygusu dayanılmaz olmalı, ancak daha da kötüsü, dünyanın bakışları altında yavaş yavaş yok olan bebeklerin acı dolu çığlıklarıdır" dedi.



Rania "Benim için en değerli olan insanları kaybettim. Burada yaşamak istemiyorum. Bu ülkeden gitmek istiyorum. Bu savaştan bıktım." diyor.