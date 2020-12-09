Samanyolu Haber /Gündem / İBB’den pandemi önlemleri: Kiralar ertelendi /09 Aralık 2020 19:34

İBB’den pandemi önlemleri: Kiralar ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle aldıkları yeni destek önlemlerini açıkladı. İmamoğlu, tüm sağlık çalışanlarına pandemi döneminde verilen ücretsiz toplu taşıma ve otopark hizmetinin 31 Mart’a kadar uzatıldığını duyurdu. İBB’ye ait gayrimenkullerdeki kira ödemelerinin de kısıtlamalar süresinde ertelendiğini belirten İmamoğlu, gıda kolisi ve 20 bin alışveriş kartı dağıtımına başlayacaklarını da söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından pandemi nedeniyle aldıklarını yeni önlemleri paylaştı. İmamoğlu “İBB olarak, pandemiye karşı mücadele eden sağlık çalışanlarımız, ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız, kiracılarımız ve bu zorlu süreçteki ihtiyaç sahipleri için dayanışma önlemlerimizi açıklıyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile aşacağız, İBB her zaman yanınızda olacak” dedi. İmamoğlu'nun açıkladığı yeni önlemler şöyle:

. Tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma ve ücretsiz İSPARK kullanma hakları meclis kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılacak.

. İBB'ye ait gayrimenkullerde kira ve ecrimisil ödemeleri kısıtlamalar süresince ertelendi. Ertelenen kiralar taksitle ve gecikme faizi uygulanmadan tahsil edilecek.

. Faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelleri tahsil edilmeyecek.

. Bayrampaşa Otogarı'nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlamalar süresince kiraların yarısı tahsil edilecek. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı 1 Nisan 2021'e ertelenecek.

. İhtiyaç sahiplerine sosyal destek kapsamında gıda kolisi yardımı başlayacak.

. İlk etapta 20 bin alışveriş kartı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

. Sokakta yaşayan vatandaşlar İBB'ye ait kapalı alanlarda konaklayacak.

. Sokak hayvanlarına kısıtlama döneminde mama desteği sağlanacak.

. Toplu taşıma hizmetleri, sokağa çıkma yasağı dönemleri hariç tam kapasite çalışmaya devam edecek.
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