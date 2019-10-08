İBB’den sonra talanın rotası Devlet Su İşleri'ne çevrildi…

AKP iktidarları döneminde giderek büyüyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile TOKİ ihalelerini kimseye kaptırmayan Siyah Kalem Şirketi’ne önemli bir ayrıcalık daha tanındığı ortaya çıktı. Birgün’de yayımlanan Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Birçok tuhaflığın yaşandığı Aslantepe Stadı’nın yapım ihalesi sürecinde ismini duyuran şirket, 10.8 milyon TL daha yüksek teklif verdiği Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının yapım işini aldı. DSİ, kısa sürede kamu ihaleleri ile büyüyen şirkete işi vermek için fiyat dışı unsurları kullanarak kamuyu büyük zarara uğrattı.









Yapımına Ankara’da devam edilen ve 2020 yılında hizmete girmesi beklenen DSİ Genel Müdürlüğü’nün Yeni Hizmet Binası’nın yapım işini yürüten Siyah Kalem Şirketi, son yıllarda hızla büyüdü. Şirketin hızla büyümesinde en büyük pay sahibi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimi ve TOKİ oldu. Şirketin tamamladığı 26 ihaleden 17’sini İBB’den, ikisini ise TOKİ’den alınan ihaleler oluşturdu.





KÂĞIT ÜZERİNDE SAHİPLİK





Şirket sahipleri arasında Çetin Özdemir, Selçuk Özdemir, Metin Özdemir ve Cengiz Özdemir isimleri yer alsa da İBB ihalelerini almak için Güngör Tortop ismi kullanıldı. Şirket, 1990-2006 yılları arasında İBB’de mühendis olarak çalışan Tortop’un ismini, Kamu İhale Yasası’nın şartlarını sağlamak için kağıt üzerinde şirket sahibi olarak gösterdi. Bu yolla İBB’den çok sayıda ihale alındı.





FİYAT DIŞI UNSUR BAHANESİ





Siyah Kalem son olarak, DSİ’nin yeni hizmet binasının yapım işinin talipleri arasında yer aldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye Siyah Kalem ile birlikte altı şirket daha katıldı. Yedi geçerli teklifin bulunduğu yapım işi ihalesine en düşük teklifi yapan şirket 100 milyon TL önerdi. Siyah Kalem ise aynı iş için 110 milyon 540 bin TL teklif etti. İdare, fiyat dışı unsurları gerekçe göstererek işi Siyah Kalem’e bıraktı.





REMZİ GÜR İDDİASI





Siyah Kalem Şirketi’nin ismi bir dönem, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Remzi Gür ile de anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a burs verdiği belirlenen Remzi Gür ise şirket ile bağı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.