Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin milyonluk ihalesi yine Yeni Şafak'çılara gitti /15 Ocak 2020 15:12

İBB'nin milyonluk ihalesi yine Yeni Şafak'çılara gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı personel servisi ihalesini, Platform Turizm aldı. Şirket, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'na en sert şekilde muhalefet yapan Yeni Şafak gazetesiyle aynı holding bünyesinde yer alıyor. Şirketin sahibi Adem Altunsoy, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2020 yılı için 319 hatta 718 araç ile personel taşıma hizmeti için 5 Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 71 milyon 718 bin 361 lira olarak belirlenen ihaleye dört teklif sunuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak‘ın damadı Adem Altunsoy‘un şirketi Platform Turizm, 64 milyon 899 bin 770 TL'lik teklifiyle ihaleyi kazandı. Yeni Şafak gazetesi ile aynı grupta faaliyet gösteren şirket ile belediye arasında 31 Aralık 2019 tarihinde bir yıllık sözleşme imzalandı.

“BU MAKAMA KİN DUYMAK İÇİN GELMEDİK”

Albayrak grubuna ait medya kuruluşlarının yerel seçim sürecinde ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert muhalefetine karşın belediyenin açtığı bir ihaleye katılması dikkat çekmişti.  

ÜÇ YILDA 376 MİLYON LİRALIK İHALE ALDI

Platform Turizm, yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği servis ve kiralık araç ihalelerinin abonesi. Şirketin aldığı ihaleler şöyle:

– 327 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 67 milyon 967 bin 714 TL (2019)
– 2 bin 432 araçlık kiralama ihalesi, 138.7 milyon TL (2019)
– 362 hatta 694 araçla personel taşıma hizmeti, 61 milyon 992 bin 682 TL (2018)
– 363 hatta 695 araçla personel taşıma hizmeti, 55 milyon 994 bin 617 TL (2017)
– 336 hatta 622 araçla personel taşıma hizmeti, 51 milyon 471 bin 371 TL (2016)

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