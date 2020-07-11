İçerideki fresk ve mozaikler ne olacak?

Hürriyet'in haberine göre, Ayasofya’nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu.







Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak.







Danıştay’ın kararıyla Ayasofya içerisindeki tasvirlerin yer aldığı mozaikler gündeme geldi. Ayasofya’da ibadet başladığında içeride bir dizi düzenleme yapılması gerekiyor.





Bunların başında da, Hz. İsa ve Hz. Meryem tasvirlerinin yanında Bizans hükümdarları Komnenosların tasvirlerinin de yer aldığı mozaiklerin, namaz sırasında özel ışıklandırma ile karartılması geliyor.





Ayasofya içerisindeki Apsis Mozaiği, Kubbe Melek Tasvirleri, Deisis Kompozisyonu ve Komnenoslar Mozaiği bulunuyor. Bu mozaiklerin özel bir ışıklandırma ile namaz süresince karartılması, sonrasında da görünür olması planlanıyor.





Halen özel koruma altında tutulan ve Osmanlı döneminde Ayasofya’ya eklenen minber dışında zeminde de namaz kılınabilmesi için özel bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Halen tadilat çalışmalarının sürdüğü Ayasofya içerisinde, kubbeye kadar uzanan iskele dururken, dış avluda da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.





Habere göre, mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.





Bunun için Ayasofya’nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya’yı ziyaretlerinde bir gezi güzergâhının oluşturulması da gündemde.







