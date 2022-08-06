Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'a: 'Bir deliyi başımıza saldılar' /06 Ağustos 2022 17:45

İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'a: 'Bir deliyi başımıza saldılar'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın valiliklere yazı yollanarak Suriye'de yapılan briket evler için il bütçelerinden kaynak istendiği iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özdağ sosyal medya hesabından "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi.Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlıİdlib’e yollayıp orada besleyecekler" iddiasında bulunmuştu. 

Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" ifadelerini kullanarak Ordu Valiliği'nin cevabını paylaştı.



Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
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