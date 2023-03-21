Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Erdoğan için yapılan anket, Saray'da paniğe yol açtı /21 Mart 2023 09:24

İddia: Erdoğan için yapılan anket, Saray'da paniğe yol açtı

Gazeteci Merdan Yanardağ, iktidara yakınlığıyla bilinen bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından AKP'lil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan anketin, Saray'da paniğe yol açtığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'özel bir anket yapıldığını, sonuçların Saray’da paniğe yol açtığı' iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu araştırmanın iktidara yakınlığıyla bilinen GENAR tarafından yapıldığını dile getiren gazeteci, detayları şöyle anlattı:

"Saray’da çok az insanın bildiği bir araştırma, herkese gösterilmemiş. Yüzde 53 Kılıçdaroğlu, yüzde 42 Erdoğan, yüzde 5 diğer adaylara çıkmış. Eğer Saray için, Erdoğan için iktidar yanlısı GENAR gibi bir kuruma böyle bir araştırma yaptırılmışsa Kılıçdaroğlu yüzde 65, Erdoğan da yüzde 40'ın altındadır."

"Saray’da bir panik var" diyen Yanardağ, "Bana böyle bir bilgi geldi. Eğer yalanlarlarsa araştırmayı belgeleriyle ortaya koyarım" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: Erdoğan için yapılan anket, Saray'da paniğe... Sonraki Haber >>

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:15