İddia: Erdoğan için yapılan anket, Saray'da paniğe yol açtı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'özel bir anket yapıldığını, sonuçların Saray’da paniğe yol açtığı' iddiasını gündeme getirdi.







Söz konusu araştırmanın iktidara yakınlığıyla bilinen GENAR tarafından yapıldığını dile getiren gazeteci, detayları şöyle anlattı:





"Saray’da çok az insanın bildiği bir araştırma, herkese gösterilmemiş. Yüzde 53 Kılıçdaroğlu, yüzde 42 Erdoğan, yüzde 5 diğer adaylara çıkmış. Eğer Saray için, Erdoğan için iktidar yanlısı GENAR gibi bir kuruma böyle bir araştırma yaptırılmışsa Kılıçdaroğlu yüzde 65, Erdoğan da yüzde 40'ın altındadır."





"Saray’da bir panik var" diyen Yanardağ, "Bana böyle bir bilgi geldi. Eğer yalanlarlarsa araştırmayı belgeleriyle ortaya koyarım" ifadelerini kullandı.