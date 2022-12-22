Samanyolu Haber /Gündem / İddia: İçişleri Bakanlığı İmamoğlu hakkındaki terör soruşturmasını tamamladı /22 Aralık 2022 00:25

İddia: İçişleri Bakanlığı İmamoğlu hakkındaki terör soruşturmasını tamamladı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki terör soruşturmasını tamamladığını açıkladı. Bakanlığın, İBB hakkındaki terör raporunu savcılığa ilettiğini belirten Mollaveisoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarıyla birlikte toplantıda olduğunu kaydetti.

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Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik terör soruşturması başlattığını ve bu soruşturma kapsamında hazırladığı 578 sayfalık raporu savcılığa teslim ettiğini açıkladı.


Mollaveisoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu siyaset yasağı kararı yetmedi. Sayın Ülgen de dedi ki, ‘Bu yasak kararına bakılarak Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı engellenmez' dedi. Yani hukuken buna dayanılarak İmamoğlu’nun adaylığının önüne geçilemez dedi. Saray bunu garantiye almak için ikinci bir operasyon yapıyor ve şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu da kurmaylarıyla birlikte bu konuyu konuşuyor. İmamoğlu’na bir terör soruşturması açılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde personel olarak çalışan bazı isimlerin terörle iltisaklı olduklarını söylemişti. Bunu da kimse ciddiye almamıştı. O soruşturma sürdü o günden bugüne ve savcılık o iddianameyi teslim etti. Yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamaya yönelik bir operasyonun adımlarını izliyoruz şu dakilalarda.”
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