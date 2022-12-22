Saray'da asgari ücret toplantısı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücret zammıyla ilgili Saray'da yeni bir toplantı gerçekleştirildi.





Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.





ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK

Erdoğan, grup toplantısında Bilgin ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve yeni asgari ücreti 22 Aralık'ta açıklayacaklarını bildirmişti. Erdoğan, "Asgari ücret konusunu yarın yoluna koymuş olacağız" diye konuşmuştu.





TÜRK-İŞ "9 BİN LİRANIN ALTINA İMZA ATMAYIZ" DEMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında dün (20 Aralık) gerçekleştirdiği üçüncü toplantıda uzlaşı çıkmamıştı.Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu ve bu rakamın altındaki herhangi bir kararı kabul etmeyeceklerini bildirmişti.





ERDOĞAN, TÜRK-İŞ’İN TALEBİNE KAPIYI KAPATTI

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin liralık asgari ücret talebinin sorulması üzerine, "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor" şeklinde konuştu.





AÇLIK 8 BİNE, YOKSULLUK SINIRI DA 30 BİNE DAYANDI

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.





DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.





Türk-İş’e göreyse açık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL.



