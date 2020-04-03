Samanyolu Haber /Kültür / İddialara tek tek cevap verdi /03 Nisan 2020 20:33

İddialara tek tek cevap verdi

Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan gazete ve televizyonlar ile bazı sosyal medya hesaplarında kendisi ve Hizmet Hareketi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Tr724'ün YouTube kanalına mülakat veren Tekalan, "15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünün olduğunu ben Amerika'da iken öğrendim. İki-üç gün evvel Güney Afrika'dan gelmiştim oraya." dedi. Sosyal medyada mektup hâlinde hakkındaki iddialara sarih bir şekilde cevap verdiğine işaret eden Tekalan, "Soru çalınması ile ilgili güya ben de soru çalmışım. 90 küsur puan almışım. Deli saçması filan bile değil." ifadelerini kullandı. Tekalan, 15 Temmuz'dan sonra insafsız bir şekilde kendisi ile uzaktan yakından alakası olmayan ithamlara maruz bırakıldığını söyledi.

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SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde "North American University" isimli üniversitede rektörlük görevini ifa eden Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Hizmet Hareketi ile tanışmasından hakkındaki diğer iddialara kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Tr724'ün YouTube kanalına mülakat veren Tekalan sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

TEKALAN'IN CEVAP VERDİĞİ BELLİ BAŞLI SORULAR ŞUNLAR: 

*15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde kampta nelere şahit oldu? 

*Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorularının çalındığı iddiasında sorumluluğu var mı? 

*KPSS’ye girip 90 puan aldığı iddiası doğru mu? 

*Fenerbahçe’ye yapılan şike operasyonu öncesi Zaman gazetesi'nde yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldı mı? 

*Rus Büyükelçisi Karlov cinayetinde parmağı olduğu iddialarına ne cevap verdi? 

*Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilen para alışverişinin aslı nedir?


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