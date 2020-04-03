İddialara tek tek cevap verdi

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde "North American University" isimli üniversitede rektörlük görevini ifa eden Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Hizmet Hareketi ile tanışmasından hakkındaki diğer iddialara kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Tr724'ün YouTube kanalına mülakat veren Tekalan sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.





TEKALAN'IN CEVAP VERDİĞİ BELLİ BAŞLI SORULAR ŞUNLAR:





*15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde kampta nelere şahit oldu?





*Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorularının çalındığı iddiasında sorumluluğu var mı?





*KPSS’ye girip 90 puan aldığı iddiası doğru mu?





*Fenerbahçe’ye yapılan şike operasyonu öncesi Zaman gazetesi'nde yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldı mı?





*Rus Büyükelçisi Karlov cinayetinde parmağı olduğu iddialarına ne cevap verdi?





*Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilen para alışverişinin aslı nedir?







