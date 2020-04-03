İşke yeni Korona yasakları

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler aldıklarını söyledi.





Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şu şekildi:





*Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak araç giriş-çıkışına kapatıldı.





*Bu şehirlere gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri taşıyan araçların dışında giriş-çıkış yapılamayacak.





*Ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri devam edecek.





*30 büyükşehir ile Zonguldak'ta araç-giriş çıkış yasağı ilk etapta 15 gün süreyle uygulayanacak.





PAZAR YERLERİ VE MARKETLERDE MASKE TAKMAK MECBURİ





*Daha önce 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirildi. 4 Nisan 2020 gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğum tarihli olanlar sokağa çıkamayacak.





*Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.





*İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergileyenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacak.





*Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ederken virüs kapan ve önceki gün hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verilecek.

