Samanyolu Haber /Gündem / İşke yeni Korona yasakları /03 Nisan 2020 21:10

İşke yeni Korona yasakları

22 günde Koranavirüs vak'a sayısının 21 bine ulaştığı Türkiye'de yeni tedbirler yürürlüğe girdi. 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağı 4 Nisan Cumartesi saat 00:01'den itibaren 20 yaş ve altındakiler (1 Ocak 2000 ve daha sonra doğanlar) için de geçerli olacak. Pazar yeri ve marketlerde maske takmak da mecburi hâle geldi.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler aldıklarını söyledi. 

Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler şu şekildi: 

*Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak araç giriş-çıkışına kapatıldı. 

*Bu şehirlere gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri taşıyan araçların dışında giriş-çıkış yapılamayacak. 

*Ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri devam edecek. 

*30 büyükşehir ile Zonguldak'ta araç-giriş çıkış yasağı ilk etapta 15 gün süreyle uygulayanacak.

PAZAR YERLERİ VE MARKETLERDE MASKE TAKMAK MECBURİ

*Daha önce 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirildi. 4 Nisan 2020 gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğum tarihli olanlar sokağa çıkamayacak. 

*Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. 

*İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergileyenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacak. 

*Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ederken virüs kapan ve önceki gün hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verilecek.
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