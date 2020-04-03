Ankara'yı sarsan teşhis!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim." ifadeleriyle duyurduğu Bilim Kurulu üyesinin Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu öğrenildi.





Virüs bulaşan kurul üyesinin Prof. Dr. Ünal olduğunu meslektaşı Cem Baykal, şahsi Twitter hesabında açıkladı.





Baykal, "Serhat Abi (Ünal) bu virüsü yener. En kısa sürede iyileşti bilgisini de paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.





BAKAN KOCA: BİR ARKADAŞIMIZIN BÖYLE BİR DURUMU VAR, İSİM VEREMEM





Bilim Kurulu'nun diğer üyelerinin de virüs testi yaptırdığı bildirildi. Bilim Kurulu'nun altı üyesinde virüs şüphesi olduğu, bu sebeple ikinci test sonuçlarının beklendiği iddia edildi.





Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında, bir bilim kurulu üyesine Koronavirüs bulaştığı iddiası için, "Bilim Kurulu'nda da bu virüsü taşıyan kişiler olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim. İsim istemeyin." dedi.





Koronavirüs testi pozitif çıkan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal'ın durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.



