İdlib’den Türkiye sınırına doğru göç dalgası geliyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında Rusya’nın kurduğu yeni kontrol noktalarını gündeme getiriyor ve İdlib’den Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının başlamasının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekiyor.







Sarıkaya, Rusya tarafından oluşturulan üç kontrol noktasının İdlib'in güneyindeki Ebu El Duhur, Halep'in batısındaki El Hader ve Hama'nın kuzeyinde yer alan Habit kontrol noktaları olduğunu belirtiyor. Sarıkaya, bu kontrol noktalarının M-4 boyunca sıralanan Cisr El Şugur, Arihah, Saragib gibi en büyük ilçelerin boşaltılmasını hedeflediğini ifade ediyor.





İdlib’den Türkiye’ye doğru bir göç hareketinin başladığını anımsatan Sarıkaya, şunları söylüyor:





“Sayının şu an için 500 bini aştığı belirtilmişti. Yeni durumda sayının daha da artması kaçınılmaz. Nitekim Libya konusunda bilgi vermek için siyasi partileri ziyaret eden Dışişleri Bakanı'nın da sayının 2 milyonu bulabileceğini söylediğini İYİ Parti lideri Akşener açıklamıştı. Rusya sivillerin bu bölgeden çıkması için yeni kapılar açmış olabilir. Ancak burada yaşayanların düşman bilip çatıştığı Şam yönetiminin hakimiyetindeki bölgeye gitmesini de kimse bekleyemez. Dolayısıyla Türkiye sınırına doğru yeni bir hareketin başlaması yakın gelecekte kaçınılmaz olacak.”





Bunu öngörmek için yakın geçmişe bakmanın yeterli olacağını ifade eden Sarıkaya, “Rusya aynı taktik ve yöntemleri yakın geçmişte, Halep, Hama, Hums ve Doğu Guta'da birebir uyguladı. Hepsinde de önce ateşkes ilan etti, sivillerin bölgeden çıkması için kapılar açtı, otobüsler tahsis etti. Ardından boşalan bölgelerde ‘sadece terörist unsurların kaldığını’ ileri sürüp yerle bir etmekten kaçınmadı. Zaten uzun süredir hava bombardımanı ile bu yerleşimlerde büyük tahribat yaratmıştı” diyor.





Yakın gelecekte Rusya'ya bağlı uçakların yoğun hava bombardımanının ardından Şam kara güçleri bu kentlerin hepsine girip yerleşeceğine dikkat çeken Sarıkaya, şöyle devam ediyor:





“M-4 ve M-5, Şam'ın kontrolüne geçecek. Asıl sorun da bu noktada başlayacak. Şam bölgesine gitmeyenlerin ağırlıklı bölümü Türkiye sınırına yönelecek, bir süredir hükümetin en yetkili ağızlarından ifade edildiği gibi sınıra gelenlerin içeri girmesini engellemek de olası olmayacak. Bunun insani bir davranış olduğu varsayılabilir. Ancak unutulmasın ki İdlib sahasından gelenler, Suriye'den ilk gelenler gibi tarlasında çapasını, orağını, tırmığını, malasını bırakıp gelenler olmayacak. Uzun yıllar İdlib sahasında çatışanların, tabancasını, tüfeğini, bombasını, RPG-7'sini bırakıp gelenlerin göçüne tanıklık edilecek…”