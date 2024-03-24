Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı bugün de ekranları şenlendirecek! /24 Mart 2024 16:13

İftar Zamanı bugün de ekranları şenlendirecek!

Ramazan ayının 14'üncü gününde İftar Zamanı yeni konu ve konuklarıyla bir kez daha ekranlarda olacak.

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MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları ilahiyatçı Hüseyin Yağmur, duayen televizyoncu Rıdvan Kızıltepe ve hem sesi hem de müziğiyle sevilen sanatçı Cenk Kaynak olacak.

Programın sunucu Reha Yeprem, ilahiyatçı Hüseyin Yağmur ile;

- Ramazan’ın mağfiret günleri için yapılması gerekenleri,
- İstiğfarın önemini,
- Ve infak ayı olarak Ramazan’ı konuşacak. .

Duayen televizyoncu Rıdvan Kızıltepe ile ise; 

- Unutulmaz ramazan programlarını ve hatıraları konuşulacak.  

 Müzisyen Cenk Kaynak ise sesi ve müziğiyle sohbete katılacak. Diğer yandan Filderstadt Nevbahar Müzik Grubu’ndan gençler de canlı müzikleriyle programın konukları arasında.

Reha Yeprem’den şiir ve naatların da yer alacağı bu güzel ve renkli program Türkiye saati ile 15:45'te başlayacak ve MCEU TV'den canlı olarak izlenebilecek. 



 

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