Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda ilk gün heyecanı /11 Mart 2024 17:04

İftar Zamanı'nda ilk gün heyecanı

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl ekranlara yeniden merhaba diyen İftar Zamanı, bu yıl da evlere konuk olacak. Ramazan ayının ilk programı ise bugün Türkiye saati ile 17:45'ten itibaren canlı yayınlanacak.

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Samanyolu TV'nin ekran klasiği haline gelen İftar Zamanı, MCEU TV ile yeniden Ramazan ayını şenlendirmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra Ramazan'ın coşkusunu ekranlara yansıtan program, bu yıl da seyircilerinin karşısında olacak. 

Programın sunuculuğunu Reha Yeprem ile Metin Haboğlu yapacak. Daha dolu ve daha renkli bir İftar Zamanı için geri sayım devam ediyor. 

Bu yıl özel konukların yanı sıra gençler ve çocuklar da programın konuğu olacaklar. Dünyanın dört bir tarafına yapılacak bağlantılar, sürpriz konu ve konukların yanı sıra Metin Haboğlu müziğiyle programa renk katacak. 

Ramazan ayının ilk gün konuğu ise gazeteci ve yazar Kerim Balcı olacak. 

Program Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak ve Türkiye ezan saati ile sona erecek. Programı MCEU TV ve aşağıdaki Youtube linki üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. 

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