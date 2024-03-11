CNN: Rusya, ABD ve Avrupa'dan üç kat daha fazla top mermisi üretiyor

ABD merkezli CNN International, Rusya'nın ABD ve Avrupa'dan neredeyse üç kat daha fazla topçu mühimmatı üretme yolunda olduğunu yazdı. Rusya'nın savunma üretimine ilişkin NATO istihbarat tahminlerine ve Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırma çabalarına aşina olan kaynaklara dayandırılan haberde, Rusya'nın ayda yaklaşık 250 bin ve yılda yaklaşık 3 milyon topçu mühimmatı ürettiği belirtildi.







Üst düzey Avrupalı istihbarat yetkilisi, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e göndermek üzere yılda yalnızca 1,2 milyon mühimmat üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. ABD ordusu, 2025 yılı sonuna kadar ayda 100 bin top mermisi üretme hedefi koymuştu. Üst düzey bir ordu yetkilisi geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği demeçte, Kongre'de durdurulan 60 milyar dolarlık Ukrayna fonunun nedeniyle bu rakamın bile artık ulaşılamaz olduğunu dile getirdi.





'BU BİR ÜRETİM SAVAŞI'

CNN'e konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi, "Şu anda içinde bulunduğumuz şey bir üretim savaşıdır. Ukrayna'da çıkacak sonuç, her iki tarafın da bu savaşı yürütmek için ne kadar donanıma sahip olduğuna bağlı" dedi. CNN'in aktardığına göre yetkililer, Rusya'nın şu anda günde yaklaşık 10 bin mermi ateşlediğini, Ukrayna tarafının ise günde sadece 2 bin mermi ateşlediğini söylüyor.





'RUSYA'NIN UZUN SÜRE DAYANMA İSTEĞİNİ KÜÇÜMSEMEMELİYİZ'

Bu açığın Ukrayna açısından 'en tehlikeli anda ortaya çıktığını' yazan CNN'de, "ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmak için harcadığı para tükendi" denildi.





Rusya'nın topçu fabrikalarını 12 saatlik dönüşümlü vardiyalarla '7/24 çalıştırdığını' söyleyen NATO yetkilisi, şöyle devam etti: "Şu anda takip ettiğimiz bir numaralı konu mühimmat. Çünkü Rusya'nın gerçekten önemli bir üretim avantajı sağladığı ve savaş alanında önemli bir avantaj elde ettiği yer burası."





Gazeteye konuşan Avrupalı bir vekil ise, "Onların sabırla ve dayanıklılıkla bizden daha uzun süre dayanma isteklerini küçümsememeliyiz" ifadelerini kullandı.