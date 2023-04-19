Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Hamidullah Öztürk /19 Nisan 2023 17:07

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Hamidullah Öztürk

MC EU TV'de canlı olarak Ramazan boyunca ekranlara gelen İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı Hamidullah Öztürk olacak.

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İftar Zamanı, Ramazan'ın son günleri yaşanırken evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Progrmada bugün ise ilahiyatçı Hamidullah Öztürk konuk edilecek. 

Programın sunucusu Reha Yeprem, Hamidullah Öztürk ile; 

- "Yusuf'ların Bayramı"
- Musibetler ve içimizdeki zalimle hesaplaşma,
- Ramazan'da edinilen güzel alışkanlıkların devam ettirilmesi adına neler yapmalıyız?
- Fitnelerden nasıl korunacağız? 

gibi dikkat çeken başlıkları konuşacak. 

Yine dünyanın farklı köşelerine bağlantılar yapılacak programda Ramazan coşkusu ve iftar sofralarına konuk olunacak. Kur`an-ı Kerim ve özel duaların yanında Metin Haboğlu da müzikleriyle programı renklendirecek. 

MC EU TV'de canlı yayınlanacak olan programa ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=DeK0Bnc79Ug linkinden ve Hizmetten ile Raidrops TV'nin Youtube kanallarından da ulaşabilirsiniz. 

Programın saatleri ise şu şekilde: 
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00
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