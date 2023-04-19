İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Hamidullah Öztürk

İftar Zamanı, Ramazan'ın son günleri yaşanırken evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Progrmada bugün ise ilahiyatçı Hamidullah Öztürk konuk edilecek.
Programın sunucusu Reha Yeprem, Hamidullah Öztürk ile;
- "Yusuf'ların Bayramı"
- Musibetler ve içimizdeki zalimle hesaplaşma,
- Ramazan'da edinilen güzel alışkanlıkların devam ettirilmesi adına neler yapmalıyız?
- Fitnelerden nasıl korunacağız?
gibi dikkat çeken başlıkları konuşacak.
Yine dünyanın farklı köşelerine bağlantılar yapılacak programda Ramazan coşkusu ve iftar sofralarına konuk olunacak. Kur`an-ı Kerim ve özel duaların yanında Metin Haboğlu da müzikleriyle programı renklendirecek.
MC EU TV'de canlı yayınlanacak olan programa ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=DeK0Bnc79Ug linkinden ve Hizmetten ile Raidrops TV'nin Youtube kanallarından da ulaşabilirsiniz.
Programın saatleri ise şu şekilde:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00