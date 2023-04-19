Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da hastanede patlama! /19 Nisan 2023 16:47

İstanbul'da hastanede patlama!

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.

SHABER3.COM

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangın çıktı.

Gazete Duvar'ın haberine göre hastanedeki kullanılmayan binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangında, binada hasar oluştu.

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