İmamoğlu: 'Bu bir seçim değil, bu bir rejim değişikliği'

Seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Halk Buluşmaları da sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da yurttaşlara seslendi.





İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





- Liyakatsiz ellerde ekonomimiz krizden krize savruluyor öyle değil mi? Paramızı pul ettiler öyle değil mi? Enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşımızın belini büktü.





- Dünyada en büyük parasıyla en az et alınabilen ülke Türkiye. İşsizlik her şehrimizin, her mahallesinin en kötü süreci. Fiyat artışlarını her ortamda yaşıyoruz. Çocuklarımızın eğitim masraflarından, pazardaki alışverişe kadar. Milletine bayramını bile unutturan iktidar milleti unuttu. Hep birlikte bu gidişe dur demek zorundayız.





İKTİDARA 'MÜLAKAT' TEPKİSİ

- Onlar ekonomiyi artık düzeltemezler. Kim düzeltecek? Biz düzelteceğiz, milletçe biz. Sizler 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Oylarınızla Millet İttifakı’nı başa, Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya getireceksiniz. 21 yıldır bunu yapacaksınız, sonra kalkıp mülakatı kaldırdım diyeceksiniz. Buna inanır mı bu millet? İnanmaz.





"PARTİLİ BİR KİŞİYE 2 MİLYON LİRA BURS VERİYORLAR"

- Burs adı altında partili bir kişiye 2 milyon lira burs veriyorlar. O kişi yıllarca İstanbul’da bile olmamış. Türkiye’de bile olmamış. Suç duyurusunda bulunduk mahkeme bir şey yapmadı. O kişiyi İstanbul'dan milletvekili adayı yaptılar.





- Ulaşımla ilgili işe alınan kişi ABD’de ne yapıyor biliyor musunuz? Siyaset doktorası yapıyor. Bunu da mahkemeye taşıdık. Mahkemeye sıra gelince, mahkemeler bu iktidarın döneminde hukuksuzluğa karşı çalışmıyor.





- Biz bu ülkede gençlerin hakkını yedirmeyeceğiz. Sevgili 5 milyon genç kardeşim. Sana 4 trilyon lira verecekler, sonra seni milletvekili yapacaklarına, büyükelçi yapacaklarına inanıyorsan git o partiye oy ver. Ama alnının teriyle hak ettiğini kazanmak istiyorsan, o zaman hak hukuk adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz.





"4 YILDIR İSTANBUL'UN KASASINA BEREKET GELDİ"

- İstanbullular bana ne dedi biliyor musunuz? İsrafa, ayrımcılığa son ver. İstanbul’un kaynaklarını 16 milyon insan için harca. Ben 4 yıldır söylüyorum ki, vatandaşın bu mesajını emir kabul ederek çalışıyorum. Onun için İstanbul’un kasasına bereket geldi.





"ONA OY VERMİYORSAN VATAN HAİNİSİN"

* İstanbul’da yaptığımızın aynısını Kastamonu’da da yapacağız. Bu memleketin her bölgesini ayağa kaldıracağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Barıştırmaya kaynaştırmaya geliyoruz. İstanbul için dediler ya “İhanet ettik” diye. Türkiye’ye de ihanet ediyorlar. Bizi birbirimize düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir kısmımızı yerli ve milli, bir kısmımızı şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim için 86 milyon vatandaşımızın hepsi yerli ve milli.





- Sen ona oy vermiyorsan, ona evet demiyorsan sen vatan hainisin. Haşa Allah’ın işine de karşıyorlar, “Sen inançsızsın” diyorlar. Sen Allah’ın işine nasıl karışırsın? Sana ne milletin inancından. Allah ile kul arasına girmeye bile cesaret ediyorlar.





"SİZİN İÇİN SONSUZ MÜCADELE VERECEĞİZ"

- Sizin için sonsuz mücadele vereceğiz. Bizim bayrak vatan sevgimizi ağızlarına alıp, dedikodu yapmalarına bakmayın. Bu adaletsiz düzeni devam ettirmek için bunu yapıyorlar. Bu ülkenin pırıl pırıl delikanlılarının hakları mülakatlarda yenirken, milliyetçiliğiniz neredeydi. Sinan Ateş de bize emanet.





"BU SEÇİM BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

- Bu seçimde bir partiye oy vermeyceksiniz. Medeniyet seçimi yapacaksınız medeniyet. Bu seçim bir rejim değişikliği. Adaletsizliklerin artmasıyla hukuk devleti arasında bir tercihte bulunacaksınız. Bu seçimde Türkiye ekonomisi tam anlamıyla bir felakete mi sürüklensin, yoksa kara günler sona ersin, bu memlekette milletin nimeti millete dağılsın mı diyeceksiniz. Bu kararı vereceksiniz. Türkiye rüyasını birlikte başarmanın kararını vereceksiniz.





- Size söz veriyoruz, Millet İttifakı olarak söz veriyor, size 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız. 14 Mayıs'ta milletimizin kaderine hep birlikte el koyuyoruz. Gelin birlikte 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iş başına getirelim.