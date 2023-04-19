SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Putin, Herson istikametindeki Dnepr birliklerinin karargahını ziyaret ettikten sonra Lugansk bölgesinde askeri birlikleri de denetledi.







Putin’in beklenmedik bu ziyareti, Ukrayna’nın bahar aylarında başlatmayı planladığı Rus ordusuna karşı taarruz harekatına karşı hazırlıkları denetlemek olarak algılandı.





İngiliz Guardian gazetesi ise, konuyu Rusya’nın "ekstrem taktiklere" başvurma hazırlıklarına bağladı.





Çünkü Putin, ilk kez Herson bölgesini ziyaret etti. Orada, özellikle Hava Kuvvetleri komutanı Albay-General Mikhail Teplinsky, grubun komutanı Albay-General Oleg Makarevich'in operasyona ilişkin raporlarını dinledi.





Ardından Putin, helikopterle Vostok Ulusal Muhafızlarının karargahına geçti ve Albay General Aleksander Lapin ve diğer subayların raporlarını dinledi. Ve bu da Putin’in Lugansk’a yaptığı ilk seyahat oldu





Rusya bütün imkanlara başvuracak





The New York Times’ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planlanan taarruz harekatına ilişkin iyimser beklentilere rağmen, Ukrayna'daki çatışmanın 2024'e kadar devam etmesinin beklendiği haberlerin ardından İngiltere’den ilginç bir açıklama geldi.





İngiliz The Guardian gazetesi, G7 ülkelerinin Rusya'nın "ekstrem taktiklere" başvurma ihtimaline hazırlandığını yazdı.





İngiliz Gazetesi’ne göre Japonya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan İngiliz diplomatlar, Ukrayna'nın karşı taarruzda başarı elde etmesini önlemek için Rusya'nın "elinde kalan bütün imkanlara başvurabileceği" uyarısında bulunarak her türlü senaryoya hazır olma çağrısında bulundu.

Gazete ‘ekstrem taktikler’ diye ifade ettiği iddiasında Rusya’nın ne tür silah yada mühimmat kullanabileceği bilgisini paylaşmadı.





Geçtiğimiz günlerde basına sızdırılan ABD istihbarat raporlarını haberleştiren Newsweek, sızan ABD istihbarat belgelerinde planlanan Ukrayna ordusu taarruzun 30 Nisan’da başlayacağı iddia edilmiş ancak bazı kaynakların CNN'e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının sızıntı nedeniyle bazı planlarda değişiklik yaptığı belirtilmişti.





Ukraynalı askeri uzmanlar, taarruzun planlandığı güney ve doğu bölgelerinde tank ve ağır zırhlı personel taşıyıcı araçların hareket edebilmesi için yağmur mevsiminin sona ermesi gerektiği ve toprağın en a 30 santimetre kuruması gerektiği bilgisini paylaşıyor.





Kiev’den taarruz hazırlıklarının büyük orandan tamamlandığı yönde haberler geliyor. Rusya cephesinden ise, olası taarruz haberlerinin yakından takip edildiği, gerekli tüm cevabın sahada verileceği belirtiliyor.