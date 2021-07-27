Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe kulübünün basketbol takımında baş antrenör Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrılma isteğinin, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teklifi sonrası Igor Kokoskov'dan geldiği ve bunun da kulüp tarafından saygıyla karşılandığı belirtildi.





Açıklamada, "Bilindiği üzere takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır. Yönetim kurulumuz, takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir.





'YENİ YAPILANMA PAYLAŞILACAK'

Kamuoyunda da yer aldığı şekilde kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir. Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir. Igor Kokoskov'a, takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.









Daha önce NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings'te çalışan Igor Kokoskov; Temmuz 2020'de Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'den boşalan baş antrenörlük görevine gelmişti.