Samanyolu Haber /Gündem / "İhale yoluzluğu yaptım ama karanlık hiçbir şeyim yok(!)" /13 Ağustos 2021 11:03

"İhale yoluzluğu yaptım ama karanlık hiçbir şeyim yok(!)"

49 danışmanla görev yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 47 suçtan suç kaydı bulunduğu öne sürülen Arif Barata isimli danışmanı hakkındaki iddialara yanıt verdi: Ama karanlık hiçbir şeyim yok. Adli sicil kaydım yok

SHABER3.COM

Barata, 12 yıl önce ihaleye fesat karıştırmak suçundan 4 ay cezaevinde yattığını ve hakkında halen devam eden 7 ayrı dava bulunduğunu söyledi. Barata, hakkında devam eden davaların içeriğinin de ‘alacak', ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘ortaklığın giderilmesi', ‘ön alım' ve ‘yürütmeyi durdurma' olduğunu söyledi.

"YANLIŞ HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Sözcü’den Hayatı Arıgan’ın imzalı haberine göre, Barata, ihaleye fesat karıştırma davası için, “2009'da yanımda çalışan birinin 34 metrekarelik evinin satışı nedeniyle 4 ay cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğim dönem adli tatile denk geldi. Adli tatilin ardından ilk duruşmada serbest kaldım” bilgisini verdi.

Barata, şöyle devam etti:

“Meclis üyesi oldum. İl İdare Kurulu üyesi oldum. İl İdare Hizmet Birliği'nde görev aldım. Geçmişimde adli sicilime işlenmeyen bir durum olmadı. Yanlış hiçbir şeyim yok. AK Parti üyesiyim. Siyasetçiyim. Bakan (Bekir Pakdemirli) beyle, sahada çalışıyoruz. Siyaseten destek veriyorum. Türkiye Jokey Kulübü'nden de maaş alıyorum. 3 kız çocuğu babasıyım. Hakkımdaki haberi (bilinçli, karalama kampanyası çerçevesinde yaptınız) asla diyemem. Burada bir yerde kopukluk olmuş. İddialar çok ürkütücü.”

49 danışmanla görev yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Arif Barata isimli danışmanının 47, Metin Çamlı isimli danışmanının da 64 suç kaydının bulunduğu öne sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İhale yoluzluğu yaptım ama karanlık hiçbir şeyim yok(!)" Sonraki Haber >>

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:29