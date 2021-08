İşte siber suçluların para aklamak için kullandığı yeni hile

3 dolarlık hizmet





"Parayı takip et" sözü, kuşaklardır suçluların peşine düşenlerin en büyük sloganı.Siber dünyada ise suçlular ile peşlerindeki yetkililer arasındaki mücadele yıllardır sürüyor.Kripto para birimleri anonim bir niteliğe sahip olsa da, yetkililer kripto para birimleriyle işlem yapılan blokzincirler (blockchain) üzerinden yeni yöntemler kullanarak son iki yılda onlarca siber suçluyu yakalamayı başardı.Peki rüzgar tersine dönüyor olabilir mi?Araştırmacıların keşfettiği ve karanlık ağ üzerinden ulaşılan yeni bir internet sitesiyle siber suçlular, yetkililere yakalanmamak amacıyla kripto paralarının "temiz" olup olmadığını kontrol edebiliyor.Siteyi keşfeden analiz şirketi Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson, "Suçluların blokzincir analistlerine karşı koymaya başladığını görüyoruz, bu site de bu açıdan bir ilk" diyor.Dr. Robinson, Antianalysis adı verilen bu yöntemle suçluların 3 dolar karşılığında Bitcoin cüzdanlarını taratıp yetkilileri alarma geçirecek suç teşkil eden bir davranışın tespit edilmemesini sağlayabildiklerini söylüyor.Sitenin siber suç ağlarının ne kadar geliştiğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Dr. Robinson'a göre bu, aynı zamanda siber suçluların yakalanmaktan ne kadar korktuğunu da gösteriyor.Dr. Robinson siber suçlular için "işe yarar bir teknik" olduğunu söylediği site üzerinden kullanıcıların varlıkları "temizlenene kadar yeniden para aklayabildiklerini" böylece herhangi bir suçla ilişkilendirmemeyi başarabildiklerini söylüyor.Robinson'a göre bu yeni akım kaygı verici olsa da, yapılan testlerde sitenin şu anda çok daha iyi çalışmadığı keşfedildi."Doğrusu şu an bu sistem siber suç teşkil eden siteler ile bağlantı kurma konusunda çok da iyi değil" diyen Robinson, zaman içinde gelişerek bu ağın kuşkusuz gelecekte siber suçlular için önemli bir araç olacağını vurguluyor.Çin, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere pek çok ülkede yetkililer, giderek yaygınlaşan kripto cinsinden para aklama ile mücadele ediyor.Kripto para takip mekanizmaları ile daha önce büyük siber suçlar tespit edilebildi.Tarihin en büyük sosyal medya hackleme olayının arkasındaki isim ABD'li genç Graham Ivan Clark, bu olaylardan en ünlüsü.Clark, Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates ve Joe Biden dahil çok sayıda tanınmış kişinin Twitter hesaplarını ele geçirmeyi başarmıştı. Clark ve hacker arkadaşları, daha sonra bu hesaplardan tweet atarak sahte bir bağış kampanyası için insanlardan kripto para toplamaya çalışmıştı.Sadece birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para kazanan Clark, izini kaybettirmek için varlıklarını oradan oraya taşımaya başladı.Ancak bu taktik işe yaramadı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bitcoin ödemelerini analiz eden uzmanların Clark ve diğer hackerların izini sürmeyi başardı.Üç yıl hapis cezası alan Clark, şu an 18 yaşında ve Florida'daki bir hapishanede.Öte yandan Monero ve XRP gibi Bitcoin'e göre çok daha anonim kripto paraların kullanımı giderek artıyor ve bu akım yetkilileri endişelendiriyor.Bazı hackerlar, karşılığında indirim yapacaklarını söyleyerek bazı kullanıcılardan bu para birimleri ile ödeme yapmalarını istiyorlar.Kripto analiz şirketi Chainalysis'in direktörü Kim Grauer, bu yöntemin de suçluların işini zorlaştırabildiğini belirtiyor.Bu paraların Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı "likiditeye" sahip olmadığına dikkat çeken Grauer, "Kripto para ancak mal ve hizmet alıp satabiliyorsan ya da varlıklarını nakit paraya çevirebiliyorsan işe yarar bir şeydir" diyor.