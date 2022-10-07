İHD 2021 raporu: 5 binden fazla kişi işkence ve kötü muamele gördü

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ‘2021 Yılı Türkiye Hak İhlalleri’ raporunu açıkladı. Rapora göre cezaevindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e çıktı. Ayrıca gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanların sayısı 5 bin 488 oldu.







Rapora göre, bazı illerde 24 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, cezaevindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e yükseldi ve 7 bin 704 kişiye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü’ne muhalefet’ suçundan dava açıldı.





OHAL REJİMİ ALTINDA BASKILAR ARTTI

Rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Yargının üstünlüğü ilkesine uymayan hiçbir rejim hiçbir şekilde kimseye özgürlük vaat edemez. Kalıcı OHAL rejimi altında insan haklarına yönelik baskılar arttı, buna karşın insan hakları ve demokrasi mücadelesi kararlılıkla sürdü. Kürt meselesi zamanında çözülmedi. Kürt meselesine zamanında uygulanan güvenlik tedbirlerin tamamı şimdi bütün illerde uygulanıyor” dedi.





Türkdoğan, “Tutuklu milletvekilleri, belediye eş başkanları, siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor” diye konuştu. Türkdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerine yapılan muameleler kabul edilemez. İnsanlara cenazelerini torbalarda, paketlerde vermeyin, kargo ile göndermeyin. Bu insanlık için gerçekten utanç verici bir durum. Bu şekilde halkı aşağılayamazsınız. Bu şekilde halk arasında derin kopuşlara sebep olursunuz. İktidarın bu uygulamaları yapanlara etkili soruşturma yöntemleriyle gereğini yapması gerekiyor.”





Raporda öne çıkan veriler şöyle oldu:





-Gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanlar: 5 bin 488





-Kadın cinayeti: 375





-Erkek şiddetinden yaralı olarak kurtulan kadın: 1305





-Irkçı saldırılar sonucunda ölenler: 12





-Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele: 1114





-İl, ilçe ve köylerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sayısı: 24





-Toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis tarafından yapılan müdahale: 409