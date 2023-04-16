İhsan Şenocak'tan seçim ayarlı nefret çağrısı

YENİ AKİT'TE İHSAN ŞENOCAK'TAN CHP'YE DÜŞMANLIK ÇAĞRISI
Yeni Akit Gazetesi yazarı Taha Emre Özdemir, İhsan Şenocak'ın köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' savundu. Şenocak'ın nefret söylemlerine yer veren Özdemir'in yazısındaki ifadeler şeyle oldu:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:
Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir."