Samanyolu Haber /Politika / İhsan Şenocak'tan seçim ayarlı nefret çağrısı /16 Nisan 2023 15:25

İhsan Şenocak'tan seçim ayarlı nefret çağrısı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir aracılığıyla muhalefeti hedef gösterdi. Şenocak, CHP'ye düşmanlığın Müslümanlığın gerekliliği olduğunu savunarak; "CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir" ifadelerini kullandı.

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Toplumun farklı kesimlerini hedef göstermesi ile tanınan İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın "Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" görüşü Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir'in köşesinde yer aldı. Nefret söylemleri içeren yazıda CHP'nin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da hedef gösterildi.

YENİ AKİT'TE İHSAN ŞENOCAK'TAN CHP'YE DÜŞMANLIK ÇAĞRISI

Yeni Akit Gazetesi yazarı Taha Emre Özdemir, İhsan Şenocak'ın köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' savundu. Şenocak'ın nefret söylemlerine yer veren Özdemir'in yazısındaki ifadeler şeyle oldu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:

Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir."
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