İki aşı ekimde onay için sunulacak

Pfizer Inc. ve BionTech SE müşterek olarak geliştirmekte oldukları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının onay için yetkili kurullara sunacağını kaydetti.







Şirketler tarafından yapılan açıklamada geliştirilen aşının katılımcıların yüzde 20'sinden daha azında hafif ve orta ateşle karşılandığı aktarıldı.





İNCELEME KURULU





Birinci safha denemelerinden elde edilen verileri Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) analiz etmeye devam ettikleri belirtildi.





BioNTech ve Pfizer geçen ay yaptıkları açıklamada aşıyı inceleme kuruluna sunacaklarına dair ekim ayını işaret etmişti.