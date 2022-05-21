İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

Hamdullah Öztürk, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videonun aöıklamasına şu notları düşmüş:





Bu videoda 27 Mayıs1960 cuntası ile 15 Temmuz 2016 cunta süsü verilmiş hadisesinin karşılaştırması yapılmaktadır.

Her iki cuntadan sonra Diyanet İşleri Başkanlığından rapor hazırlanması isteniyor.27 Mayıs cuntası döneminin Diyanet İyleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem Diyanetten istenen Said Nursi ve yazdığı risaleleri İslam Dininden Sapan bir cereyan olarak ilan eden rapora ölümüne direnmiş ve yapmamış. Bu konuda Eşref Edip Bey' anlattıklarınıokuyabilirsiniz.15 Temmuz 2016'da Diyanet Teşkilatı Tayyip Erdoğan'a direnememiş ve istenen raporu, istendiği gibi basmıştır.27 Mayıs sonrasında Diyanetten istediklerini alamayan cuntacılar Ankara İlahiyat fakültesinde, ilahiyat hocalarından oluşturdukları "Nurculukla Mücadele Komitesi" kurdurmuş ve bu komiteye çeşitli çalışmalar yaptırmışlardır.Komite üyelerinden Neda Armaner "İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nurculuk" kitabını yazmıştır.Neda Armaner ile bu komite ve yazdığı kitap üzerine yapılmış röportajıokuyabilirsiniz:Bu videonun tamamını izlediğinde 20 yıllık Ak Parti iktidarının, iktidar vasıtasıyla dindarları dönüştürerek, 27 Mayısçıların çizgisine nasıl taşıdığına dair bazı ip uçları, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek ittifakının hiç de tuhaf olmadığını, Bazı Nurcuların, üstatlarının kabri açıp, cesedini bilinmeyen yerlere taşıyanlarla birlikte olan Erdoğan'a nasıl siyasi müceddit olarak bakabildiklerine dair düşünceler geliştirebilecek yaklaşımlar bulunabilir.