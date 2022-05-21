Samanyolu Haber /Gündem / İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor /21 Mayıs 2022 10:42

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

Hamudullah Öztürk, 'İki cunta, İki Diyanet, İki sapkın rapor' adlı, yine çok konuşulacak bir video yayınladı. Ankara'nın karanlık koridorlarında, İslamiyet'e, Nur Hareketi'ne (günümüda Hizmet Hareketi'ne) ve din adamlarına kurulan tuzakları deşifre ediyor. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a, cuntacılardan, Recep Tayyip Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın karanlık tarihi bu videoda.

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

Hamdullah Öztürk, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videonun aöıklamasına şu notları düşmüş:

Bu videoda 27 Mayıs1960 cuntası ile 15 Temmuz 2016 cunta süsü verilmiş hadisesinin karşılaştırması yapılmaktadır.

Her iki cuntadan sonra Diyanet İşleri Başkanlığından rapor hazırlanması isteniyor.

27 Mayıs cuntası döneminin Diyanet İyleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem Diyanetten istenen Said Nursi ve yazdığı risaleleri İslam Dininden Sapan bir cereyan olarak ilan eden rapora ölümüne direnmiş ve yapmamış. Bu konuda Eşref Edip Bey' anlattıklarını bu linkten okuyabilirsiniz.

15 Temmuz 2016'da Diyanet Teşkilatı Tayyip Erdoğan'a direnememiş ve istenen raporu, istendiği gibi basmıştır.

27 Mayıs sonrasında Diyanetten istediklerini alamayan cuntacılar Ankara İlahiyat fakültesinde, ilahiyat hocalarından oluşturdukları "Nurculukla Mücadele Komitesi" kurdurmuş ve bu komiteye çeşitli çalışmalar yaptırmışlardır.

Komite üyelerinden Neda Armaner "İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nurculuk" kitabını yazmıştır.

Neda Armaner ile bu komite ve yazdığı kitap üzerine yapılmış röportajı bu linkten okuyabilirsiniz:

Bu videonun tamamını izlediğinde 20 yıllık Ak Parti iktidarının, iktidar vasıtasıyla dindarları dönüştürerek, 27 Mayısçıların çizgisine nasıl taşıdığına dair bazı ip uçları, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek ittifakının hiç de tuhaf olmadığını, Bazı Nurcuların, üstatlarının kabri açıp, cesedini bilinmeyen yerlere taşıyanlarla birlikte olan Erdoğan'a nasıl siyasi müceddit olarak bakabildiklerine dair düşünceler geliştirebilecek yaklaşımlar bulunabilir.
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